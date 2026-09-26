Macarronese saborosa e versátil: aprenda o coringa da cozinha brasileira

A macarronese combina a praticidade do macarrão com a cremosidade da maionese, sendo uma escolha popular para reuniões familiares e refeições do dia a dia. O prato se destaca pela versatilidade, permitindo adaptar os ingredientes conforme o gosto de cada um.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sua base leva macarrão do tipo parafuso, que harmoniza bem com ingredientes como uva-passa, presunto e queijo mussarela. Essa flexibilidade a transforma em um coringa na culinária brasileira, ideal tanto para um almoço simples quanto para ocasiões especiais.

Como fazer macarronese

O tempo de preparo total é de 45 minutos e a receita serve até três porções. Você vai precisar de:





Meio kg de macarrão parafuso (fusilli);







150 g de uvas-passas;







1 lata de milho;







1 lata de ervilha;







150 g de presunto;







150 g de mussarela;







1 linguiça calabresa;







Azeitona a gosto;







Salsinha e cebolinha (cheiro-verde);







Maionese a gosto;







Sal a gosto.





O modo de preparo é simples e direto:





Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e reserve.





Lave as uvas-passas, a azeitona, a salsinha, a cebolinha, o milho, a ervilha e deixe secar.





Corte o presunto e a mussarela da forma que preferir.





Pique a linguiça em pedaços e frite. Se desejar, retire a pele antes.





Misture todos os ingredientes ao macarrão já cozido.





Acrescente a maionese na quantidade de sua preferência e ajuste o sal.









Um prato para evitar o desperdício

A macarronese é uma ótima solução para aproveitar sobras de alimentos. Se você cozinhou macarrão a mais, pode guardá-lo para esta receita. O mesmo vale para restos de presunto ou talos de salsinha que sobraram de outro prato.

As sobras de macarrão, se armazenadas em um pote bem fechado na geladeira ou congelador, também servem para outras receitas. É possível preparar desde um macarrão ao alho e óleo até uma sopa de legumes.

Acompanhamento para o prato principal

Embora seja um prato delicioso por si só, a macarronese funciona muito bem como acompanhamento. Ela combina com vários tipos de carne e até com receitas veganas, mas se destaca ao lado de peixes e frutos do mar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Seja frito, ensopado, grelhado ou assado, um peixe pode ter o sabor complementado pela macarronese, tornando a refeição completa. O tipo de macarrão mais indicado é o parafuso, mas massas curtas como o penne também são boas opções.