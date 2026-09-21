Geleia de goiabada com bacon: aprenda o passo a passo desta delícia

A combinação do doce intenso da goiabada com o salgado defumado do bacon tem ganhado espaço em hamburguerias e cardápios brasileiros, seguindo a tendência ‘swalty’ que une doce e salgado. A mistura, que parece inusitada, cria uma geleia agridoce surpreendente, capaz de transformar petiscos simples em uma experiência gastronômica memorável.

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O melhor de tudo é que a receita é absurdamente simples e leva poucos minutos para ficar pronta, exigindo apenas um pouco de atenção no ponto da mistura. A mistura, que parece inusitada, cria uma geleia agridoce surpreendente, capaz de transformar petiscos simples em uma experiência gastronômica memorável.

Quais ingredientes eu preciso para fazer a geleia?

A lista é curta e direta, com ingredientes que provavelmente você já tem em casa. A qualidade do bacon e da goiabada faz toda a diferença no resultado final. Para esta receita, você vai precisar de:

Bacon: 200g, cortado em cubos bem pequenos

Goiabada: 300g de goiabada cremosa ou a versão em barra, picada

Vinagre: 3 colheres de sopa de vinagre branco para equilibrar a doçura

Pimenta: molho de pimenta suave a gosto (opcional)

Qual o segredo para um bacon crocante e saboroso?

O truque está em fritar os cubos de bacon em fogo médio, sem pressa, até que fiquem bem dourados e crocantes. O ponto crucial é não descartar a gordura que solta na panela, pois é essa gordura saborizada que vai emulsionar com a goiabada, criando a textura aveludada e o brilho característico da geleia.

Como derreter a goiabada sem queimar?

Com o bacon já no ponto, reduza o fogo para o mínimo antes de adicionar a goiabada. Se estiver usando a versão em barra, adicione um pingo de água para ajudar a dissolver. Mexa continuamente com uma espátula, desfazendo os pedaços e incorporando-os à gordura do bacon.

A paciência aqui é fundamental para que o açúcar da fruta não caramelize rápido demais e amargue a sua receita. O objetivo é uma mistura homogênea e lisa.

Como montar a receita passo a passo?

Com tudo preparado, a montagem é rápida. Siga esta ordem para garantir o sucesso da sua geleia:

Frite o bacon: em uma panela, doure os cubos de bacon em fogo médio até ficarem crocantes. Mantenha a gordura na panela. Adicione a goiabada: com o fogo baixo, coloque a goiabada cremosa (ou em pedaços) e mexa até derreter completamente, misturando-se à gordura. Tempere a mistura: acrescente as três colheres de sopa de vinagre branco e o molho de pimenta a gosto. O vinagre entra para cortar o excesso de doce e gordura. Apure o ponto: continue mexendo por mais alguns minutos, até a geleia ficar brilhante e com uma consistência cremosa. Lembre-se que ela engrossa mais ao esfriar, então o ideal é retirá-la do fogo quando ainda estiver levemente líquida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de pronta, espere amornar e guarde em um pote de vidro com tampa na geladeira, onde pode ser conservada por até duas semanas. A geleia de goiabada com bacon é perfeita para servir com queijos curados, torradas, pão de queijo ou como molho para hambúrgueres e carnes assadas.