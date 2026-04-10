Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Qual a origem da expressão “Romeu e Julieta” quando usada para se referir ao queijo com goiabada

RF
Redação Flipar
  • Entretanto, a expressão “Romeu e Julieta” tem uma origem muito mais antiga do que muita gente imagina e não surgiu com essa propaganda, como costuma ser dito por aí. Embora a propaganda com personagens inspirados no casal clássico tenha ajudado a popularizar o nome, ela não foi responsável diretamente por sua criação.
    Entretanto, a expressão “Romeu e Julieta” tem uma origem muito mais antiga do que muita gente imagina e não surgiu com essa propaganda, como costuma ser dito por aí. Embora a propaganda com personagens inspirados no casal clássico tenha ajudado a popularizar o nome, ela não foi responsável diretamente por sua criação. Foto: Reprodução Youtube
  • Afinal, dá para entender que a associação entre os dois alimentos e os personagens da obra de Shakespeare provavelmente surgiu por causa da ideia de dois elementos completamente diferentes formarem uma combinação perfeita, assim como o casal da literatura. Esse tipo de explicação simples e lógica costuma se espalhar facilmente e levou muitas pessoas a acreditarem que a origem estava ligada diretamente a essa publicidade.
    Afinal, dá para entender que a associação entre os dois alimentos e os personagens da obra de Shakespeare provavelmente surgiu por causa da ideia de dois elementos completamente diferentes formarem uma combinação perfeita, assim como o casal da literatura. Esse tipo de explicação simples e lógica costuma se espalhar facilmente e levou muitas pessoas a acreditarem que a origem estava ligada diretamente a essa publicidade. Foto: Domínio público
  • Ao pesquisar os termos na internet, ele encontrou registros do uso da expressão “Romeu e Julieta” para se referir ao doce bem anteriores à propaganda de 1970. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado no livro “Tarrafadas: contos, anedotas e variedades”, de Cornélio Pires, publicado em 1935.
    Ao pesquisar os termos na internet, ele encontrou registros do uso da expressão “Romeu e Julieta” para se referir ao doce bem anteriores à propaganda de 1970. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado no livro “Tarrafadas: contos, anedotas e variedades”, de Cornélio Pires, publicado em 1935. Foto: Wikimedia Commons / Cataleirxs
  • Nele, o autor já menciona “Romeu e Julieta” como nome para a sobremesa: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.Então, a partir da sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que o comercial ajudou a popularizar, mas não criou a expressão.
    Nele, o autor já menciona “Romeu e Julieta” como nome para a sobremesa: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.Então, a partir da sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que o comercial ajudou a popularizar, mas não criou a expressão. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay