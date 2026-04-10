Qual a origem da expressão “Romeu e Julieta” quando usada para se referir ao queijo com goiabada

Afinal, dá para entender que a associação entre os dois alimentos e os personagens da obra de Shakespeare provavelmente surgiu por causa da ideia de dois elementos completamente diferentes formarem uma combinação perfeita, assim como o casal da literatura. Esse tipo de explicação simples e lógica costuma se espalhar facilmente e levou muitas pessoas a acreditarem que a origem estava ligada diretamente a essa publicidade. Foto: Domínio público