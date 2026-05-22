Como fazer torta de sorvete de tapioca com coco e calda de goiabada
Surpreenda a família com uma receita que une a cremosidade da tapioca e o doce da goiabada; veja o passo a passo completo para não errar
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Refrescante e com um toque brasileiro, a torta de sorvete de tapioca combina contrastes de temperaturas e texturas, elevando ingredientes tradicionais a um novo patamar. O rendimento é de 16 fatias, e o preparo leva 45 minutos, além de três horas de freezer. A receita é da Sadia.
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Ingredientes
Base da torta:
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1 ½ pacote de bolacha tipo maisena (260g)
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? xícara (chá) de margarina (105g)
Recheio de sorvete:
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½ xícara (chá) de tapioca granulada (90g)
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1 colher (sopa) de margarina (10g)
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1 vidro de leite de coco quente (200ml)
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1 lata de leite condensado (395g)
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100g de coco ralado (fresco ou seco sem açúcar)
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2 caixas de creme tipo chantilly gelado (400g)
Calda:
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300g de goiabada em cubos
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½ xícara (chá) de água (120ml)
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Suco de ½ limão (25ml)
Modo de preparo
Base da torta
Triture as bolachas no processador e transfira para uma tigela. Adicione a margarina derretida e misture bem. Modele a massa no fundo e nas laterais de uma assadeira redonda de fundo removível, com 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura.
Leve a base ao forno preaquecido em temperatura média por cerca de 10 minutos para firmar. Retire e deixe esfriar enquanto prepara o recheio.
Recheio de sorvete
Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e a margarina e despeje o leite de coco quente. Misture e deixe hidratar por 10 minutos, mexendo duas vezes para não formar blocos. Acrescente o leite condensado e o coco ralado.
Na batedeira, bata o creme tipo chantilly gelado até obter um creme firme. Com uma espátula, incorpore delicadamente o chantilly à mistura de tapioca até ficar homogêneo.
Despeje o sorvete sobre a base da torta e alise a superfície. Cubra com filme plástico e leve ao freezer por, no mínimo, três horas, ou de um dia para o outro, até firmar completamente.
Calda
Em uma panela, aqueça a goiabada com a água e o suco de limão, mexendo até dissolver e formar uma calda. Deixe esfriar.
Desenforme a torta, cubra com a calda fria e sirva imediatamente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.