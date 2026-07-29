Casal à frente do Righi Gastronomia aposta em novo empreendimento

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O desejo de dar um outro passo já era latente há um tempo no coração de Guilherme e Yzabella Righi, casal de chefs à frente do Righi Gastronomia, no Bairro Prado, na Região Oeste de BH. No espaço que comandam, o que reina são os menus degustação, servidos às quintas e sextas e eventos particulares. Na nova casa, entretanto, o serviço será bem diferente.

Yzabella conta que, em qualquer ocasião, as sobremesas assinadas por eles sempre se destacaram. “Por isso, estávamos com a ideia de abrir uma pequena confeitaria para funcionar todos os dias”.

O destino, porém, fez com que a loja dos sonhos da dupla – em endereço exato na Região Centro-Sul da capital mineira que será revelado na próxima semana – ficasse disponível para aluguel. “Foi tudo muito rápido, logo pegamos o ponto. Mas depois vimos que ele era um pouco maior do que pensávamos que seria o ideal para a confeitaria”, explica a chef. Ela diz ainda que a escolha de um novo conceito levou em conta o que o casal adora: um pouco de tudo.

O restaurante, café e bar vai, inicialmente, funcionar de quarta a domingo sendo que, até quinta, deve abrir as portas depois do almoço, por volta das 15h e continuar até o serviço noturno. Sábado, domingo e, provavelmente sexta, a casa vai funcionar tanto no almoço quanto no jantar.

Simples e bem-feito

O delicado entremet de doce de leite e café do Righi Gastronomia vai compor a parte doce do menu novo Victor Schwaner/Divulgação

Os chefs querem investir, primeiramente, em um menu enxuto com pratos simples e bem executados. Pratos já servidos em eventos e no estabelecimento no Bairro Prado. Dentre os doces, o entremet de doce de leite com café e o bombom de tiramisú estarão no cardápio da nova casa.

De entrada, Yzabella e Guilherme destacam o arancini de milho crioulo com pesto de tomate seco. A ideia da dupla é que o menu também se divida entre o primeiro e segundo prato – algo tradicional na Itália. Três tipos de massa vão compor a primeira parte da carta. “Vamos colocar o nosso ragu com espuma de parmesão, que já virou um clássico”, ressalta Guilherme. A segunda parte do menu dos principais será composta por um prato de carne, outro de peixe e um vegetariano.

Reforçar a marca

Além de suprir o desejo pessoal dos chefs e a demanda de tantos clientes que querem apenas tomar um café com a deliciosa entremet de doce de leite e não necessariamente, a nova loja chega para fortalecer a marca Righi. “A gente acha que o café vai ser também uma porta de entrada para que mais gente conheça o nosso serviço de eventos”, comenta Yzabella.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima