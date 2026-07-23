Estão abertas as inscrições do Concurso de Confeitaria e Quitanda Mineira

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Depois de uma primeira edição de sucesso, realizada no último ano, estão abertas, até o dia 3 de agosto, as inscrições para o 2º Concurso de Quitanda e Confeitaria Mineira de BH, idealizado pelo Sebrae.

Pequenos negócios com CNPJ ativo há pelo menos dois anos poderão participar do evento, que vai avaliar apresentação e embalagem, adequação ao tema, sabor, técnicas empregadas, uso do ingrediente obrigatório e originalidade.

Neste ano, o concurso tem como tema “Receitas de Família”. Desta vez, a lista de ingredientes obrigatórios é formada por: milho e derivados, mandioca e derivados, café, queijo, goiabada e jabuticaba. Cada participante deve elaborar uma receita em que um ou mais ingredientes citados acima ocupem espaço de protagonismo.

Cronograma

As inscrições feitas pelo site do concurso estão abertas até o dia 3 de agosto. A lista dos participantes classificados será divulgada em 8 de agosto. Nos dias 12 e 13 do mesmo mês, vai acontecer a primeira etapa de avaliação na sede do Sebrae Minas.

Os 20 finalistas — 10 da categoria de confeitaria artesanal e outros 10 de quitanda mineira — serão anunciados em 21 de agosto. Entre os dias 31 do mês e 18 de setembro, os finalistas vão participar de um programa de capacitação, aprimoramento da receita e produção de fotos e vídeos.

Em 30 de setembro, o júri técnico se reúne para a avaliação final. A premiação vai ser realizada no dia 30 de outubro, quando Belo Horizonte celebra o reconhecimento como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco.

Categorias

O concurso engloba duas categorias: confeitaria artesanal e quitanda mineira. Pela primeira vez, são englobados preparos de doçaria, chocolateria, sobremesas em geral e pastelaria produzidos artesanalmente.

Pela categoria de quitandas, são contemplados produtos tradicionais dessa área em Minas, como roscas, bolos sem cobertura, broas, pamonhas, etc. Os pães não participam deste concurso.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima