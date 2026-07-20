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Concurso 'O Quilo é Nosso' reúne seis restaurantes de BH

Até sexta (24/7), clientes podem experimentar pratos criados pelos estabelecimentos participantes e votar nos seus favoritos

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
20/07/2026 16:56

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O prato do Beggiato é uma versão mineira do Bife Wellington
O prato do Beggiato é uma versão mineira do Bife Wellington crédito: Beggiato Restaurante/Divulgação

No próximo domingo (24/7) se encerra a primeira fase do concurso 'O Quilo é Nosso 2026', realizado pela Abrasel. Neste período, que teve início no dia 14 deste mês, os clientes podem visitar os restaurantes participantes, degustar os pratos criados para o evento e votar nos seus favoritos – o voto público avalia limpeza, ambiente, atendimento, qualidade do bufê e a receita criada para o concurso, e se une ao júri técnico local, que visita os restaurantes de forma anônima.

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Belo Horizonte, nesta edição, tem seis estabelecimentos que disputam o posto de quilo favorito da clientela. O resultado da primeira etapa, que une a decisão do público com a do júri, vai fazer esse número cair para três.

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Esse trio de casas que passarem pela “peneira” inicial vai, então, para São Paulo (SP) para marcar presença na etapa nacional do concurso. Em setembro, na capital paulista, um júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa elege o campeão nacional.

Descubra, aqui, as casas belo-horizontinas participantes, as criações de cada uma delas e escolha em quem votar.

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Xico da Carne (Unidades Santa Inês e Cidade Nova)

  • Prato: lombo assado com abacaxi ao molho da casa
  • Endereço: Rua Contagem, 1.966, Santa Inês
  • Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 772, Cidade Nova

Beggiato Restaurante

  • Prato: carne suína cozida lentamente, envolta em presunto Parma, duxelle de cogumelos e ora-pro-nóbis, assada em massa folhada e finalizada com redução de jabuticaba e vinho do Porto
  • Endereço: Rua Cura D’Ars, 722, Prado

Nossa Casa

  • Prato: frango com quiabo e angu
  • Endereço: Avenida Carandaí, 897, Funcionários

Kiwi Superfoods

  • Prato: fraldinha recheada com queijo minas, com molho demi-glace de café, farofa crocante de pão de queijo e vinagrete de salsão, rapadura e limão
  • Endereço: Rua Manaus, 434, São Lucas

Boi Vitório

  • Prato: pirarucu, leite de coco, banana-da-terra grelhada, gengibre, coentro e tomate
  • Endereço: Avenida Afonso Pena, 4.374, Mangabeiras

Comidaria da Lu

  • Prato: costelinha suína com geleia de pimenta biquinho defumada
  • Endereço: Rua Brumadinho, 439, Prado

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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