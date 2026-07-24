Assine
overlay
Início Degusta
FORA DO PRATO

Entenda por que uso do foie gras foi proibido no Brasil

Lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (24/7) e passa a valer em 180 dias

Publicidade
Carregando...
AP
ANA PAULA BRANCO
AP
ANA PAULA BRANCO
Repórter
24/07/2026 18:38

compartilhe

SIGA
×
Existem classificações específicas que determinam a qualidade do foie gras. O chamado “foie gras entier” é considerado o mais nobre, composto por um ou dois lóbulos inteiros do fígado, enquanto versões como blocos e patês podem conter emulsões ou pedaços menores.
A proibição afeta a comercialização de produtos importados, o que obriga restaurantes a retirar o ingrediente dos cardápios ou buscar alternativas produzidas sem alimentação forçada crédito: Wikimedia Commons/Asavaa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que proíbe, em todo o país, a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, incluindo o foie gras produzido pelo método tradicional. A Lei nº 15.475 foi publicada nesta sexta-feira (24/7) no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. O texto proíbe tanto a fabricação quanto a venda desses produtos, inclusive os importados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A legislação define alimentação forçada como qualquer método, mecânico ou manual, que obrigue o animal a ingerir alimento além do seu limite natural, mediante instrumentos que introduzam a comida diretamente na garganta, no esôfago, no papo ou no estômago. A nova lei não detalha se viajantes que tragam foie gras do exterior para consumo próprio poderão ingressar no país com o produto.

Mais de 20 países já proíbem a produção de foie gras por alimentação forçada, entre eles Reino Unido, Alemanha, Itália, Noruega, Israel, Argentina, Austrália e Turquia. A Índia proíbe também a importação do alimento desde 2014.

Fígado hipertrofiado

Há anos, a técnica de produção de foie gras é alvo de críticas de organizações de proteção animal, que a classificam como uma forma de maus-tratos incompatível com padrões modernos de bem-estar animal. O produto é feito a partir do fígado hipertrofiado de patos ou gansos submetidos ao processo conhecido como "gavage".

Nas semanas que antecedem o abate, as aves recebem excesso de alimento por meio de um tubo introduzido no esôfago, fazendo com que o fígado acumule gordura e aumente em até 10 vezes o tamanho original. O excesso de alimentação faz o órgão acumular gordura, condição conhecida como esteatose hepática, o que gera o adoecimento acelerado e intenso dos animais.

A proibição também afeta a comercialização de produtos importados, o que obriga restaurantes franceses e estabelecimentos de alta gastronomia a retirar o ingrediente dos cardápios ou buscar alternativas produzidas sem alimentação forçada.

Com a sanção presidencial, o Brasil passa a vedar nacionalmente uma prática que já havia sido alvo de tentativas de proibição em âmbito municipal, como ocorreu em São Paulo em 2015. Na época, a lei foi derrubada pela Justiça sob o entendimento de que municípios não tinham competência para legislar sobre produção e comercialização de alimentos.

"Momento histórico"

Para Sharon Núñez, presidente da Animal Equality, organização internacional de proteção animal que liderou a campanha pela proibição, "este é um momento histórico". A entidade espera que a decisão do Brasil "abra caminho para avanços semelhantes em outros países da região".

Leia Mais

A organização sem fins lucrativos de proteção animal Alianima ressalta que a lei não proíbe o produto, mas impede sua produção e circulação quando decorrentes de um método de alimentação forçada. Segundo a associação de bem-estar animal, a lei mostra que a inovação tecnológica pode oferecer caminhos para atender à demanda por produtos semelhantes ao foie gras.

Segundo a associação internacional Natural Foie, é possível produzir foie gras de maneira ética. A ideia é deixar os gansos livres na natureza perto do inverno, período que costumam comer maiores quantidades por vontade própria e engordarem para guardar energia durante o frio, e depois realizar o abate.

Decisão do consumidor

O empresário François Sportiello, de 72 anos, dono de uma distribuidora de alimentos que importa e vende foie gras no Brasil, criticou a nova legislação e defende que deveria caber ao consumidor decidir se deseja consumir o produto. Segundo ele, desde dezembro de 2025, não há produção nacional da iguaria, de modo que o mercado brasileiro passou a depender exclusivamente de produtos importados.

"Os países que proibiram no seu território a produção de foie gras não se autorizaram a limitar a liberdade de escolha e de opinião de seus cidadãos proibindo a comercialização desse produto. O Brasil deveria seguir esse exemplo", diz Sportiello.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sportiello afirma ainda que a lei tem motivação mais política e ideológica do que técnica e questiona os estudos que embasaram sua aprovação. "Vamos na Justiça", diz o importador.

Tópicos relacionados:

alimentacao-forcada animais comercializacao diario-oficial-da-uniao foie-gra foie-gras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay