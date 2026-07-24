Papel-toalha: 5 truques que facilitam o dia a dia na cozinha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A toalha de papel, presente na rotina de milhões de brasileiros, tem mais utilidades do que simplesmente absorver a gordura de frituras ou secar alimentos. O uso pode ir desde conservar alimentos até recuperar pães amanhecidos.

Segundo um levantamento da Kantar, cada brasileiro usa, em média, 270 metros de papel-toalha por ano, o que equivale a 1,2 kg. Se desenroladas, essas folhas alcançariam o comprimento de quase três quadras urbanas.

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O dado reforça que o item deixou de ser restrito à cozinha para assumir diferentes funções. Essa mudança de comportamento é notada pela indústria. A Softys Sepac, fabricante da linha Maxim, aponta que o produto ganha espaço nos lares pela praticidade e versatilidade.

À medida que as pessoas descobrem novas formas de uso, o produto se destaca por ajudar a reduzir desperdícios. Confira cinco maneiras de aproveitar melhor a toalha de papel.

Deixe carnes e legumes mais dourados

Antes de cozinhar carnes ou legumes na frigideira, churrasqueira ou air fryer, use uma folha de toalha de papel para retirar o excesso de umidade. O cuidado favorece a criação de uma crosta dourada, preserva os sucos da carne e melhora a textura dos vegetais.

Faça frutas e verduras durarem mais

Após higienizar e secar folhas, morangos ou uvas, coloque uma folha de toalha de papel no recipiente de armazenamento. Ela absorve a umidade liberada pelos alimentos, o que preserva o frescor e a textura por mais tempo.

Gele bebidas mais rápido

Para acelerar o resfriamento de uma bebida, molhe levemente uma folha de toalha de papel e envolva a lata ou garrafa. Em seguida, leve ao freezer por 10 a 15 minutos. A camada úmida acelera a troca de temperatura.

Recupere pão amanhecido e pizza

Aquecer pão ou pizza no micro-ondas pode deixá-los ressecados. Para evitar isso, cubra o alimento com uma folha de toalha de papel umedecida antes de aquecer. O vapor ajuda a devolver a maciez.

Resolva pequenos imprevistos

A toalha de papel é útil para limpar respingos de café, molho ou gordura rapidamente. Donos de pets também podem usá-la para remover a sujeira superficial das patinhas após passeios, evitando que a poeira entre em casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.