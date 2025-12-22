O truque do pano para conservar hortaliças; entenda como funciona
Um método simples ajuda a manter verduras frescas por mais tempo na geladeira; saiba como conservar folhas por até uma semana
compartilheSIGA
Manter folhas verdes frescas na geladeira por mais de uma semana parece um desafio, mas uma técnica simples ajuda a resolver o problema. O truque, que envolve papel-toalha ou um pano seco, pode estender a vida útil de hortaliças como alface e rúcula, combatendo o desperdício e ajudando no orçamento doméstico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O método funciona ao criar uma barreira contra o ar seco da geladeira, que acelera a desidratação e faz as folhas murcharem. O segredo está em guardar as folhas já secas em um recipiente vedado, usando papel-toalha ou um pano para absorver qualquer umidade residual que poderia causar o apodrecimento. Assim, preserva-se a crocância e o frescor por mais tempo.
Leia Mais
-
Saiba como lavar e desinfetar as verduras e frutas no dia a dia
-
Limpeza que vai além da água corrente: como higienizar repolho e alface
-
Como conservar laranjas e limões no inverno e evitar o desperdício
Como aplicar o método de conservação
Para garantir que o método funcione corretamente, é fundamental seguir alguns passos simples. A preparação adequada evita a proliferação de fungos e bactérias.
-
Lave bem as folhas em água corrente e, se preferir, use uma solução higienizadora.
-
Seque completamente cada folha. Este é o passo mais importante. Use uma centrífuga de saladas ou seque-as com cuidado, uma a uma, com um pano limpo.
-
Forre o fundo de um recipiente com tampa com folhas de papel-toalha ou um pano de prato limpo e seco.
-
Acomode as folhas secas sobre o papel ou pano, sem apertá-las. Se houver muitas folhas, intercale camadas de papel-toalha entre elas.
-
Feche bem o recipiente e guarde-o na gaveta de legumes da geladeira. O papel ou pano irá absorver o excesso de umidade, evitando que as folhas apodreçam.
Por que o método funciona?
A ciência por trás do método está no equilíbrio da umidade. As hortaliças perdem água para o ambiente frio e seco do refrigerador, o que as faz murchar. Ao guardá-las em um recipiente fechado, você cria um microclima que retém a umidade natural das folhas, retardando a desidratação.
No entanto, o excesso de umidade acelera a proliferação de fungos e bactérias. É aqui que o papel-toalha ou o pano seco entram: eles absorvem qualquer gotícula de água residual, mantendo as folhas secas ao toque, mas protegidas do ressecamento do ar. A secagem completa após a lavagem é, portanto, o passo mais importante para o sucesso da técnica.
Quais alimentos se beneficiam mais?
A técnica é especialmente eficaz para folhas sensíveis, que costumam estragar rapidamente. A durabilidade pode variar conforme a hortaliça:
-
Folhas verdes: Alface, rúcula, espinafre e couve podem durar de 5 a 7 dias.
-
Ervas frescas: Salsinha, coentro e cebolinha duram cerca de 3 a 5 dias. O manjericão é mais sensível e deve ser conservado fora da geladeira.
-
Outros vegetais: Brócolis, aipo, aspargos, cenouras e rabanetes também se beneficiam do controle de umidade e mantêm a crocância por mais tempo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.