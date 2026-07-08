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Culinária regional

Sabores do Pantanal: 5 pratos típicos do Mato Grosso do Sul que você precisa provar

Deixe o churrasco de lado e descubra a rica culinária sul-mato-grossense, com pratos como sopa paraguaia, arroz carreteiro e peixes da região

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/07/2026 15:16

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Sabores do Pantanal: 5 pratos típicos do Mato Grosso do Sul que você precisa provar
Pratos icônicos do Mato Grosso do Sul exibem a fusão de sabores da culinária regional, marcada pela influência paraguaia e pantaneira. crédito: BrazilPhotos de Getty Images / MARCELOKRELLING de Getty Images / Aleksandr_Vorobev de Getty Images

A culinária de Mato Grosso do Sul vai muito além da fama de sua carne de alta qualidade. Com uma identidade moldada pela proximidade com o Paraguai, pela riqueza natural do Pantanal e pelas tradições dos tropeiros, a gastronomia local oferece uma diversidade de sabores autênticos. Ingredientes como a mandioca, o milho e os peixes de rio são a base de pratos que contam a história da Região Centro-Oeste do Brasil.

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Essa fusão de influências criou um cardápio único, que surpreende quem se aventura a explorar seus sabores. Deixando o churrasco um pouco de lado, é possível descobrir receitas que são verdadeiros patrimônios culturais do estado, passadas de geração em geração e que hoje definem a mesa sul-mato-grossense.

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Conheça cinco pratos típicos do Mato Grosso do Sul

Sopa Paraguaia


Apesar do nome, não se trata de um prato líquido. A sopa paraguaia é, na verdade, uma espécie de bolo salgado ou torta com uma massa fofinha e úmida, feita à base de milho (geralmente fubá ou farinha de milho), queijo, leite e cebola. É um acompanhamento clássico em churrascos e festas, servido em pedaços, e sua origem remonta à culinária do país vizinho, sendo um dos maiores símbolos da influência paraguaia no estado.

Pedaços de sopa paraguaia, bolo salgado de milho e queijo, em bandeja.
A Sopa Paraguaia, apesar do nome, é um bolo salgado à base de milho e queijo, ícone da culinária sul-mato-grossense e herança do país vizinho.Aleksandr_Vorobev de Getty Images

Arroz Carreteiro


Este prato é um legado direto dos carreteiros, os antigos condutores de carros de boi que cruzavam o país. Pela necessidade de uma comida prática, nutritiva e feita com ingredientes não perecíveis, surgiu o arroz carreteiro. A receita tradicional leva arroz e carne-seca (charque) picada, cozidos lentamente com temperos simples como alho e cebola, resultando em um prato robusto e saboroso.

Prato cheio de arroz frito com carne bovina, frango, ovos, salsicha e cebolinha picada.
Sabores marcantes e ingredientes variados compõem a rica identidade gastronômica brasileira, destacada na matéria.NANDEY4J de pixabay

Peixes do Pantanal


A bacia pantaneira oferece uma abundância de peixes, que são estrelas da culinária local. Espécies como o pacu, o pintado e o dourado são preparadas de diversas formas. As mais comuns incluem o peixe assado na brasa, recheado com farofa, a famosa moqueca pantaneira e preparos tradicionais como o pintado a urucum ou o pacu na telha, que realçam o sabor único dos peixes de rio.

Dois pedaços de peixe em molho amarelo com pimentões vermelhos e ervas em prato branco.
Um dos destaques da culinária de Mato Grosso do Sul, o peixe de rio em molho é um prato saboroso e autêntico do Pantanal.BrazilPhotos de Getty Images

Chipa


Outra herança paraguaia que se tornou um ícone em Mato Grosso do Sul, a chipa é um tipo de pão de queijo em formato de ferradura. Sua massa é feita com polvilho (fécula de mandioca), queijo e ovos, o que lhe confere uma textura única, crocante por fora e macia por dentro. É um lanche popular, encontrado facilmente em padarias e lanchonetes de todo o estado.

Cesta de chipas em formato de ferradura, com manteiga e xícara de café no fundo.
A chipa representa a forte influência da culinária paraguaia nos sabores autênticos de Mato Grosso do Sul.MARCELOKRELLING de Getty Images

Macarrão de Comitiva


Também conhecido como macarrão pantaneiro, este prato reflete a criatividade da cozinha tropeira. O diferencial está no preparo: o macarrão é frito em uma panela de ferro até dourar antes de ser cozido com carne-seca desfiada e um caldo temperado. Essa técnica deixa a massa com uma textura firme e um sabor defumado, característico da vida nas comitivas.

Essas iguarias podem ser encontradas em restaurantes de comida típica, feiras livres e eventos culturais por todo o Mato Grosso do Sul, oferecendo uma autêntica imersão nos sabores pantaneiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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