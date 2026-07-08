Sabores do Pantanal: 5 pratos típicos do Mato Grosso do Sul que você precisa provar

A culinária de Mato Grosso do Sul vai muito além da fama de sua carne de alta qualidade. Com uma identidade moldada pela proximidade com o Paraguai, pela riqueza natural do Pantanal e pelas tradições dos tropeiros, a gastronomia local oferece uma diversidade de sabores autênticos. Ingredientes como a mandioca, o milho e os peixes de rio são a base de pratos que contam a história da Região Centro-Oeste do Brasil.

Essa fusão de influências criou um cardápio único, que surpreende quem se aventura a explorar seus sabores. Deixando o churrasco um pouco de lado, é possível descobrir receitas que são verdadeiros patrimônios culturais do estado, passadas de geração em geração e que hoje definem a mesa sul-mato-grossense.

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Sopa Paraguaia



Apesar do nome, não se trata de um prato líquido. A sopa paraguaia é, na verdade, uma espécie de bolo salgado ou torta com uma massa fofinha e úmida, feita à base de milho (geralmente fubá ou farinha de milho), queijo, leite e cebola. É um acompanhamento clássico em churrascos e festas, servido em pedaços, e sua origem remonta à culinária do país vizinho, sendo um dos maiores símbolos da influência paraguaia no estado.

A Sopa Paraguaia, apesar do nome, é um bolo salgado à base de milho e queijo, ícone da culinária sul-mato-grossense e herança do país vizinho. Aleksandr_Vorobev de Getty Images

Arroz Carreteiro



Este prato é um legado direto dos carreteiros, os antigos condutores de carros de boi que cruzavam o país. Pela necessidade de uma comida prática, nutritiva e feita com ingredientes não perecíveis, surgiu o arroz carreteiro. A receita tradicional leva arroz e carne-seca (charque) picada, cozidos lentamente com temperos simples como alho e cebola, resultando em um prato robusto e saboroso.

Sabores marcantes e ingredientes variados compõem a rica identidade gastronômica brasileira, destacada na matéria. NANDEY4J de pixabay

Peixes do Pantanal



A bacia pantaneira oferece uma abundância de peixes, que são estrelas da culinária local. Espécies como o pacu, o pintado e o dourado são preparadas de diversas formas. As mais comuns incluem o peixe assado na brasa, recheado com farofa, a famosa moqueca pantaneira e preparos tradicionais como o pintado a urucum ou o pacu na telha, que realçam o sabor único dos peixes de rio.

Um dos destaques da culinária de Mato Grosso do Sul, o peixe de rio em molho é um prato saboroso e autêntico do Pantanal. BrazilPhotos de Getty Images

Chipa



Outra herança paraguaia que se tornou um ícone em Mato Grosso do Sul, a chipa é um tipo de pão de queijo em formato de ferradura. Sua massa é feita com polvilho (fécula de mandioca), queijo e ovos, o que lhe confere uma textura única, crocante por fora e macia por dentro. É um lanche popular, encontrado facilmente em padarias e lanchonetes de todo o estado.

A chipa representa a forte influência da culinária paraguaia nos sabores autênticos de Mato Grosso do Sul. MARCELOKRELLING de Getty Images

Macarrão de Comitiva



Também conhecido como macarrão pantaneiro, este prato reflete a criatividade da cozinha tropeira. O diferencial está no preparo: o macarrão é frito em uma panela de ferro até dourar antes de ser cozido com carne-seca desfiada e um caldo temperado. Essa técnica deixa a massa com uma textura firme e um sabor defumado, característico da vida nas comitivas.

Essas iguarias podem ser encontradas em restaurantes de comida típica, feiras livres e eventos culturais por todo o Mato Grosso do Sul, oferecendo uma autêntica imersão nos sabores pantaneiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.