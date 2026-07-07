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Pratos típicos

Barreado e pinhão: 5 pratos da culinária do Paraná que você precisa provar

Conheça os sabores marcantes da gastronomia paranaense, que mistura influências europeias, indígenas e tropeiras em receitas únicas e deliciosas.

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
07/07/2026 15:11

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Barreado e pinhão: 5 pratos da culinária do Paraná que você precisa provar
O pinhão, semente da araucária, é um ingrediente estrela da culinária paranaense, presente em pratos como o entrevero. crédito: iStock

A culinária paranaense é um reflexo da rica história do estado, combinando tradições indígenas, a cultura tropeira e a forte influência de imigrantes europeus, especialmente poloneses, ucranianos e alemães. Essa mistura resulta em sabores únicos, que vão de pratos encorpados a iguarias delicadas. Ingredientes como o pinhão e a erva-mate são estrelas de muitas receitas.

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A gastronomia local oferece uma viagem por diferentes culturas e paisagens do Paraná. Dos pratos serranos, ideais para o inverno, às receitas litorâneas com preparos que atravessam gerações, conhecer os pratos típicos é uma forma de explorar a identidade do estado. Confira a seguir cinco pratos da cozinha paranaense que você precisa provar.

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1. Barreado

Panela com barreado de carne desfiada, arroz, farinha, bananas descascadas e molho na mesa.
O tradicional barreado, prato típico do litoral paranaense, é cozido por horas em panela de barro e servido com farinha de mandioca e banana. Wikimedia Commons

O barreado é um prato de carne bovina cozido lentamente por horas em uma panela de barro vedada com pirão de farinha de mandioca. Típico do litoral do estado, sua principal característica é a carne desfiando completamente, criando uma textura única e sabor intenso.

A receita tradicional leva cortes como paleta ou acém. O cozimento pode durar mais de 12 horas, garantindo maciez incomparável. É servido com farinha de mandioca branca e banana-da-terra em fatias, criando um contraste agridoce.

2. Carne de onça

Carne moída crua temperada com folhas de hortelã frescas em um prato azul e branco.
A carne de onça, iguaria curitibana à base de carne moída crua, é um dos pratos típicos da culinária paranaense.Pexels

A carne de onça é um prato típico de Curitiba, feito com carne bovina moída crua, de primeira qualidade e muito fresca. A iguaria é temperada com alho, cebola, pimenta, cheiro-verde e servida sobre uma fatia de broa de centeio, coberta com mostarda escura.

Apesar do nome, o prato não leva carne do felino. Acredita-se que a origem venha do "bafo de onça" que o consumidor ficaria após comer a carne crua com temperos fortes. É um aperitivo clássico nos bares da capital paranaense.

3. Entrevero de pinhão

Carne cozida com pimentões coloridos, tomates e ervas frescas em uma panela preta.
O entrevero de pinhão é um prato robusto da culinária serrana do Paraná, com diferentes carnes e legumes refogados em panela de ferro.Pexels

O entrevero de pinhão é um prato robusto da culinária serrana do Paraná. Ele mistura diferentes tipos de carne, como bovina, suína e linguiça, com pinhão cozido e legumes picados. A receita é um símbolo da cultura tropeira e ideal para dias frios.

O pinhão, semente da araucária, é o protagonista. A preparação envolve refogar as carnes em uma panela de ferro e adicionar pimentão, cebola, tomate e, por último, o pinhão cozido e cortado. É um prato completo, geralmente servido como refeição principal.

4. Pierogi

Prato branco cheio de pierogi dourados, com salsa e uma porção de creme branco no centro.
Pierogi, prato tradicional no Paraná, reflete a forte influência da imigração europeia na rica culinária local.iStock

O pierogi é um pastel cozido de massa fina, de origem polonesa, que se tornou um dos pratos mais tradicionais do Paraná devido à forte imigração do Leste Europeu. Os recheios mais comuns são batata com queijo, repolho e ricota, servidos com nata e bacon.

Esse prato ilustra perfeitamente a fusão cultural na gastronomia paranaense. Encontrado em restaurantes, festas típicas e nas casas de descendentes de imigrantes, o pierogi pode ser servido tanto cozido quanto frito após o cozimento, o que lhe confere uma casquinha crocante.

5. Pão no bafo

Bolinhas de massa de pão crua com farinha em uma superfície de madeira.
As bolinhas de massa para o preparo do pão no bafo, iguaria tradicional paranaense com influência alemã e cozida no vapor.Pexels

O pão no bafo é uma receita tradicional da região de Palmeira, com forte influência alemã. Trata-se de uma massa de pão que é cozida no vapor da carne de panela, absorvendo todo o sabor do molho e ficando extremamente macia.

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A preparação consiste em fazer um ensopado de carne com batatas e um molho rico. As bolinhas de massa são colocadas sobre a carne quando o cozimento está quase no fim, para que cozinhem no vapor que sobe da panela. O resultado é um prato que une pão e acompanhamento em uma só panela.

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