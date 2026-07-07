Barreado e pinhão: 5 pratos da culinária do Paraná que você precisa provar

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A culinária paranaense é um reflexo da rica história do estado, combinando tradições indígenas, a cultura tropeira e a forte influência de imigrantes europeus, especialmente poloneses, ucranianos e alemães. Essa mistura resulta em sabores únicos, que vão de pratos encorpados a iguarias delicadas. Ingredientes como o pinhão e a erva-mate são estrelas de muitas receitas.

A gastronomia local oferece uma viagem por diferentes culturas e paisagens do Paraná. Dos pratos serranos, ideais para o inverno, às receitas litorâneas com preparos que atravessam gerações, conhecer os pratos típicos é uma forma de explorar a identidade do estado. Confira a seguir cinco pratos da cozinha paranaense que você precisa provar.

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1. Barreado

O tradicional barreado, prato típico do litoral paranaense, é cozido por horas em panela de barro e servido com farinha de mandioca e banana. Wikimedia Commons

O barreado é um prato de carne bovina cozido lentamente por horas em uma panela de barro vedada com pirão de farinha de mandioca. Típico do litoral do estado, sua principal característica é a carne desfiando completamente, criando uma textura única e sabor intenso.

A receita tradicional leva cortes como paleta ou acém. O cozimento pode durar mais de 12 horas, garantindo maciez incomparável. É servido com farinha de mandioca branca e banana-da-terra em fatias, criando um contraste agridoce.

2. Carne de onça

A carne de onça, iguaria curitibana à base de carne moída crua, é um dos pratos típicos da culinária paranaense. Pexels

A carne de onça é um prato típico de Curitiba, feito com carne bovina moída crua, de primeira qualidade e muito fresca. A iguaria é temperada com alho, cebola, pimenta, cheiro-verde e servida sobre uma fatia de broa de centeio, coberta com mostarda escura.

Apesar do nome, o prato não leva carne do felino. Acredita-se que a origem venha do "bafo de onça" que o consumidor ficaria após comer a carne crua com temperos fortes. É um aperitivo clássico nos bares da capital paranaense.

3. Entrevero de pinhão

O entrevero de pinhão é um prato robusto da culinária serrana do Paraná, com diferentes carnes e legumes refogados em panela de ferro. Pexels

O entrevero de pinhão é um prato robusto da culinária serrana do Paraná. Ele mistura diferentes tipos de carne, como bovina, suína e linguiça, com pinhão cozido e legumes picados. A receita é um símbolo da cultura tropeira e ideal para dias frios.

O pinhão, semente da araucária, é o protagonista. A preparação envolve refogar as carnes em uma panela de ferro e adicionar pimentão, cebola, tomate e, por último, o pinhão cozido e cortado. É um prato completo, geralmente servido como refeição principal.

4. Pierogi

Pierogi, prato tradicional no Paraná, reflete a forte influência da imigração europeia na rica culinária local. iStock

O pierogi é um pastel cozido de massa fina, de origem polonesa, que se tornou um dos pratos mais tradicionais do Paraná devido à forte imigração do Leste Europeu. Os recheios mais comuns são batata com queijo, repolho e ricota, servidos com nata e bacon.

Esse prato ilustra perfeitamente a fusão cultural na gastronomia paranaense. Encontrado em restaurantes, festas típicas e nas casas de descendentes de imigrantes, o pierogi pode ser servido tanto cozido quanto frito após o cozimento, o que lhe confere uma casquinha crocante.

5. Pão no bafo

As bolinhas de massa para o preparo do pão no bafo, iguaria tradicional paranaense com influência alemã e cozida no vapor. Pexels

O pão no bafo é uma receita tradicional da região de Palmeira, com forte influência alemã. Trata-se de uma massa de pão que é cozida no vapor da carne de panela, absorvendo todo o sabor do molho e ficando extremamente macia.

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A preparação consiste em fazer um ensopado de carne com batatas e um molho rico. As bolinhas de massa são colocadas sobre a carne quando o cozimento está quase no fim, para que cozinhem no vapor que sobe da panela. O resultado é um prato que une pão e acompanhamento em uma só panela.