Comidas típicas do Piauí: 5 pratos que você precisa experimentar

O Piauí tem atraído atenções recentemente, e com isso, cresce a curiosidade sobre o que o estado oferece além das paisagens e da cultura. A culinária local é uma porta de entrada para entender a identidade piauiense, com pratos de sabores intensos e preparo que atravessa gerações, refletindo a forte influência do sertão.

Longe dos grandes centros gastronômicos, a comida do Piauí se destaca pela autenticidade e pelo uso de ingredientes simples, mas repletos de sabor. Carnes de sol e de bode, macaxeira e a farinha de mandioca são a base de muitas receitas que encantam quem visita a região. A cozinha piauiense é um convite para uma experiência marcante.

Conhecer esses pratos é mergulhar em uma parte importante da cultura brasileira. A seguir, apresentamos cinco comidas típicas que são paradas obrigatórias para quem deseja explorar os sabores do estado.

Pratos para conhecer a culinária piauiense

Carne de sol com macaxeira: Este é talvez o prato mais emblemático do Piauí. A carne, curada no sol, ganha uma textura e um sabor únicos, e a cidade de Campo Maior é reconhecida como um importante polo de produção da iguaria no estado. Geralmente, é servida acebolada e acompanhada de macaxeira (aipim) cozida na manteiga de garrafa, baião de dois e farofa. É uma refeição completa que representa bem a força da cozinha sertaneja. Paçoca de carne seca: Diferente da paçoca doce conhecida no resto do país, a versão piauiense é salgada e robusta. Feita com carne seca desfiada e socada no pilão com farinha de mandioca e cebola, resulta em uma espécie de farofa úmida e muito saborosa. É um prato energético, tradicionalmente consumido por vaqueiros. Galinha d'Angola ao molho pardo: Conhecida no Piauí como "capote", a galinha d'Angola ao molho pardo (ou à cabidela) é uma receita para quem gosta de sabores complexos. A ave é cozida lentamente em um molho denso e escuro, preparado com seu próprio sangue, o que lhe confere uma cremosidade e um gosto inconfundíveis. É servida com arroz branco para equilibrar a intensidade do prato. Arroz Maria Isabel: Um prato que une simplicidade e afeto. Trata-se de um arroz cozido com pedaços de carne seca ou de sol, temperado com cheiro-verde, pimentão e pimenta de cheiro. É uma comida de panela única, que remete ao aconchego do lar e está presente no dia a dia das famílias piauienses. Cajuína: Para beber, a cajuína é a escolha certa. Considerada Patrimônio Cultural Brasileiro, é uma bebida não alcoólica, feita a partir do suco de caju. Seu preparo artesanal passa por um processo de clarificação que retira os taninos — responsáveis pela adstringência da fruta —, resultando em uma bebida de cor dourada vibrante, sem álcool e sem gás. É refrescante e um símbolo do orgulho piauiense.

