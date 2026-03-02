Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

Os 7 pratos da culinária mineira que todo turista precisa provar

Do clássico pão de queijo ao feijão tropeiro; montamos uma lista essencial com as iguarias que representam o melhor da gastronomia de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
02/03/2026 11:22

compartilhe

SIGA
x
Os 7 pratos da culinária mineira que todo turista precisa provar
O clássico feijão tropeiro, com linguiça, ovos, couve e torresmo, é um dos pilares da rica e saborosa culinária mineira. crédito: Beto Novaes/ EM/ D.A Press

Viajar para Minas Gerais e não mergulhar em sua gastronomia é como visitar o Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais, a cozinha mineira oferece uma experiência única que vai muito além do pão de queijo. Seus sabores contam a história do estado, com receitas passadas por gerações e ingredientes que nascem da terra fértil da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A base dessa culinária é simples e robusta, com forte influência das tradições do campo. Ingredientes como milho, feijão, mandioca, carne de porco e frango caipira se transformam em pratos complexos e cheios de afeto. Para ajudar quem planeja uma visita, preparamos uma lista com sete pratos que são paradas obrigatórias em qualquer roteiro gastronômico pelo estado.

Leia Mais

Os 7 pratos essenciais da cozinha mineira

  1. Pão de queijo: O embaixador de Minas Gerais não poderia ficar de fora. Feito com polvilho, queijo, ovos e leite, o verdadeiro pão de queijo mineiro tem uma casquinha crocante e um interior macio e elástico. É perfeito para o café da manhã ou um lanche a qualquer hora do dia.

  2. Feijão tropeiro: Um prato que é uma refeição completa. Sua origem remonta aos tempos dos tropeiros, que precisavam de um alimento nutritivo e fácil de transportar. A receita leva feijão cozido, farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos e couve, tudo misturado em uma combinação de sabores e texturas.

  3. Frango com quiabo: Um clássico que representa a simplicidade e o sabor da comida caseira mineira. O frango é cozido lentamente em um molho rico com quiabo fresco, resultando em uma carne macia e um caldo encorpado. Geralmente é servido com angu de milho e arroz branco.

  4. Tutu de feijão: Diferente do tropeiro, o tutu é preparado com feijão cozido e batido, engrossado com farinha de mandioca ou de milho. O resultado é um creme aveludado, servido com linguiça frita, couve refogada e, muitas vezes, um ovo frito por cima. É comida que abraça.

  5. Costelinha com ora-pro-nóbis: Este prato destaca um ingrediente muito especial da região, a ora-pro-nóbis, uma planta rica em proteínas. A costelinha de porco é cozida até ficar desmanchando e misturada com as folhas da planta refogadas, criando um sabor único e autêntico.

  6. Doce de leite: Nenhum roteiro está completo sem a sobremesa. O doce de leite mineiro é famoso por sua cremosidade e sabor intenso. Seja na versão pastosa ou em tabletes, é o final perfeito para qualquer refeição, especialmente quando acompanhado de uma fatia de queijo Minas.

  7. Queijo Minas: Embora seja mais um ingrediente do que um prato, é impossível falar da culinária local sem mencioná-lo. Seja na versão frescal, mais suave e úmida, ou curado, com sabor mais acentuado, o queijo Minas é a alma de inúmeras receitas e delicioso para ser apreciado puro.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

comida-mineira culinaria-mineira gastronomia-mineira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay