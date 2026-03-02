Os 7 pratos da culinária mineira que todo turista precisa provar
Do clássico pão de queijo ao feijão tropeiro; montamos uma lista essencial com as iguarias que representam o melhor da gastronomia de Minas Gerais
Viajar para Minas Gerais e não mergulhar em sua gastronomia é como visitar o Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais, a cozinha mineira oferece uma experiência única que vai muito além do pão de queijo. Seus sabores contam a história do estado, com receitas passadas por gerações e ingredientes que nascem da terra fértil da região.
A base dessa culinária é simples e robusta, com forte influência das tradições do campo. Ingredientes como milho, feijão, mandioca, carne de porco e frango caipira se transformam em pratos complexos e cheios de afeto. Para ajudar quem planeja uma visita, preparamos uma lista com sete pratos que são paradas obrigatórias em qualquer roteiro gastronômico pelo estado.
Os 7 pratos essenciais da cozinha mineira
Pão de queijo: O embaixador de Minas Gerais não poderia ficar de fora. Feito com polvilho, queijo, ovos e leite, o verdadeiro pão de queijo mineiro tem uma casquinha crocante e um interior macio e elástico. É perfeito para o café da manhã ou um lanche a qualquer hora do dia.
Feijão tropeiro: Um prato que é uma refeição completa. Sua origem remonta aos tempos dos tropeiros, que precisavam de um alimento nutritivo e fácil de transportar. A receita leva feijão cozido, farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos e couve, tudo misturado em uma combinação de sabores e texturas.
Frango com quiabo: Um clássico que representa a simplicidade e o sabor da comida caseira mineira. O frango é cozido lentamente em um molho rico com quiabo fresco, resultando em uma carne macia e um caldo encorpado. Geralmente é servido com angu de milho e arroz branco.
Tutu de feijão: Diferente do tropeiro, o tutu é preparado com feijão cozido e batido, engrossado com farinha de mandioca ou de milho. O resultado é um creme aveludado, servido com linguiça frita, couve refogada e, muitas vezes, um ovo frito por cima. É comida que abraça.
Costelinha com ora-pro-nóbis: Este prato destaca um ingrediente muito especial da região, a ora-pro-nóbis, uma planta rica em proteínas. A costelinha de porco é cozida até ficar desmanchando e misturada com as folhas da planta refogadas, criando um sabor único e autêntico.
Doce de leite: Nenhum roteiro está completo sem a sobremesa. O doce de leite mineiro é famoso por sua cremosidade e sabor intenso. Seja na versão pastosa ou em tabletes, é o final perfeito para qualquer refeição, especialmente quando acompanhado de uma fatia de queijo Minas.
Queijo Minas: Embora seja mais um ingrediente do que um prato, é impossível falar da culinária local sem mencioná-lo. Seja na versão frescal, mais suave e úmida, ou curado, com sabor mais acentuado, o queijo Minas é a alma de inúmeras receitas e delicioso para ser apreciado puro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.