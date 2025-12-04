Assine
5 pratos da culinária paraense para experimentar

Do tacacá ao açaí original; conheça os sabores autênticos do Pará

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
04/12/2025 16:07 - atualizado em 04/12/2025 16:20

Tacacá, prático típico paraense crédito: Por MTur Destinos - MarciaDoCarmo_Gastronomia_Tacaca_Macapa_AP, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131995020

A culinária paraense, com seus sabores exóticos e ingredientes únicos, está mais perto do que muitos imaginam em Belo Horizonte. Restaurantes especializados na capital mineira oferecem uma viagem gastronômica à região Norte do país, permitindo que o público descubra pratos que vão muito além do que se conhece popularmente. É uma oportunidade de provar iguarias ricas em história e tradição.

Se você tem curiosidade de explorar esses sabores, mas não sabe por onde começar, preparamos uma lista com cinco pratos essenciais da gastronomia do Pará. Eles são a porta de entrada para um universo de temperos marcantes e experiências inesquecíveis.

Tacacá

Servido bem quente em uma cuia, o tacacá é um caldo feito à base de tucupi, um líquido amarelo extraído da mandioca brava. A receita leva goma de tapioca, camarão seco e folhas de jambu, uma erva que causa uma leve e característica dormência na boca. É um clássico da comida de rua de Belém.

Maniçoba

Conhecida como a "feijoada paraense", a maniçoba na verdade não leva feijão. Seu principal ingrediente é a maniva, a folha moída da mandioca, que precisa ser cozida por pelo menos sete dias para eliminar o ácido cianídrico. Depois, são adicionadas carnes de porco, como paio e costela, resultando em um prato denso e saboroso.

Pato no tucupi

Este é um dos pratos mais emblemáticos da região amazônica. A receita combina pedaços de pato cozidos lentamente no tucupi, o mesmo caldo usado no tacacá. O toque final fica por conta das folhas de jambu, que adicionam complexidade e a sensação de dormência à preparação. Geralmente é servido com arroz branco e farinha d'água.

Açaí original

Esqueça o açaí doce e congelado, consumido como sobremesa no Sudeste. No Pará, o açaí é um prato principal. O fruto é batido puro, sem adição de açúcar ou xarope, resultando em um creme denso e de sabor terroso. É consumido com farinha d'água e acompanha pratos salgados, como peixe frito ou charque.

Vatapá paraense

Embora compartilhe o nome com o prato baiano, a versão do Pará tem suas particularidades. Não leva amendoim ou castanha de caju. A base é um creme feito com pão, leite de coco, camarão seco e azeite de dendê, que dá a cor e o sabor característicos. É mais leve e costuma ser servido com arroz branco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

