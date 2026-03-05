Bolo de rolo e mais 5 comidas típicas de Pernambuco que você precisa provar

Com a proximidade da celebração da Data Magna de Pernambuco, em 6 de março, o interesse pela cultura e história do estado se intensifica. Uma das melhores formas de mergulhar nas tradições locais é, sem dúvida, pela gastronomia. A culinária pernambucana é um patrimônio rico, resultado da mistura de influências indígenas, africanas e europeias que se reflete em pratos únicos.

Muito além das praias e do frevo, os sabores contam histórias em cada garfada. Os ingredientes do sertão se encontram com os frutos do mar do litoral, criando uma identidade inconfundível. Para celebrar a data ou simplesmente para quem deseja conhecer mais sobre os sabores locais, selecionamos seis pratos que são a cara de Pernambuco e que você precisa provar.

Bolo de rolo

Considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, o bolo de rolo é um doce que encanta pela sua delicadeza. Ao contrário do rocambole, sua massa é finíssima e enrolada com várias camadas de um recheio generoso, tradicionalmente de goiabada derretida. É um verdadeiro ícone que não pode faltar em nenhuma celebração.

Cartola

Esta é uma sobremesa que prova como o simples pode ser genial. A cartola combina banana frita, de preferência na manteiga de garrafa, com uma fatia de queijo coalho ou de manteiga por cima, levemente assado. Para finalizar, uma generosa camada de açúcar e canela polvilhada que carameliza com o calor, criando uma combinação irresistível.

Carne de sol com macaxeira

Um clássico da cozinha do sertão que representa a força da culinária regional. A carne de sol, curada e dessalgada, é servida desfiada ou em pedaços ao lado de macaxeira (aipim ou mandioca) cozida e cremosa. O prato é frequentemente regado com manteiga de garrafa, o que lhe confere um sabor ainda mais autêntico.

Buchada de bode

Para os paladares mais aventureiros, a buchada de bode é uma experiência gastronômica única e de sabor intenso. O prato consiste nos miúdos do bode (rins, fígado e vísceras) temperados e cozidos dentro do próprio estômago do animal. É uma iguaria tradicional do interior, muito apreciada por seu sabor marcante.

Tapioca

Herança direta dos povos indígenas, a tapioca é hoje um dos lanches mais populares do Brasil, mas em Pernambuco ela tem um lugar de destaque, especialmente nas ruas de Olinda e Recife. Feita com a goma da mandioca, a massa neutra pode receber inúmeros recheios doces ou salgados, como queijo coalho, coco, carne de sol e doce de leite.

Arrumadinho

Como o nome sugere, este prato é uma refeição completa servida de forma organizada. A base costuma levar feijão-verde, farofa, carne de sol desfiada e vinagrete. Cada ingrediente ocupa seu espaço no prato, mas a magia acontece quando se misturam todos na boca, criando uma explosão de sabores e texturas.

