Sabores do Sertão: 5 pratos típicos do Rio Grande do Norte para provar

A culinária do Rio Grande do Norte vai muito além das praias e dos frutos do mar. No coração do estado, especialmente na região do sertão e em cidades como Mossoró, os sabores são marcados pela resistência, pela criatividade e pelo aproveitamento de ingredientes locais. A comida potiguar revela uma identidade forte, com pratos que contam histórias e aquecem a alma.

Para quem deseja explorar essa riqueza gastronômica, alguns pratos são paradas obrigatórias. Eles representam a tradição e a cultura de um povo que transforma ingredientes simples em verdadeiras experiências. Conheça cinco pratos que são a essência da cozinha sertaneja potiguar e que você precisa provar.

Carne de sol com macaxeira

Este é o clássico dos clássicos do sertão. A carne de sol, curada lentamente para garantir maciez e um sabor único, é geralmente servida acebolada e frita na manteiga de garrafa. O acompanhamento perfeito é a macaxeira (aipim ou mandioca), que pode ser cozida ou frita.

O prato costuma vir acompanhado de paçoca, feijão verde, arroz de leite ou branco e queijo coalho grelhado, formando uma refeição completa e robusta, que sustenta e encanta pelo equilíbrio de sabores e texturas.

Paçoca de carne de sol

Esqueça a paçoca doce de amendoim. No Nordeste, a paçoca é um prato salgado, feito com carne de sol desfiada e socada no pilão com farinha de mandioca e cebola roxa. É um alimento de origem tropeira, pensado para durar e nutrir durante longas jornadas.

A textura é única, levemente úmida e cheia de sabor. A paçoca pode ser consumida como prato principal, junto com macaxeira e manteiga de garrafa, ou como um acompanhamento versátil para outras refeições.

Galinha caipira guisada

A galinha caipira tem um sabor mais intenso e uma carne mais firme que a de granja. No Rio Grande do Norte, ela é preparada em um guisado rico, cozido lentamente com legumes frescos, como cenoura, batata e chuchu, e temperos como coentro e pimentão.

O resultado é um ensopado encorpado e saboroso, geralmente servido com arroz branco e pirão feito com o próprio caldo do cozimento. É um prato que remete à comida caseira e às reuniões de família.

Baião de dois

Embora presente em todo o Nordeste, o baião de dois potiguar tem suas particularidades. A receita une arroz e feijão (geralmente o fradinho ou o feijão verde) cozidos juntos, mas a mistura é enriquecida com carne de sol ou charque desfiada, queijo coalho em cubos, nata e cheiro-verde.

É um prato cremoso e completo, que funciona como uma refeição única. A combinação dos ingredientes cria uma explosão de sabores que representa bem a fartura da cozinha sertaneja.

Escondidinho de carne seca

Um verdadeiro clássico do Nordeste que encontra no sertão potiguar sua expressão máxima. O escondidinho é a combinação perfeita entre a cremosidade do purê de macaxeira e o sabor marcante da carne seca (charque) desfiada e refogada com cebola, tomate e cheiro-verde.

O nome “escondidinho” vem justamente da montagem do prato, onde o recheio de carne fica coberto pelo purê. Para finalizar, é comum cobri-lo com uma camada generosa de queijo coalho ralado, que gratina no forno até formar uma casquinha dourada e irresistível. É um prato que conforta e representa a inventividade da cozinha sertaneja.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.