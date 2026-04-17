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Culinária do Mato Grosso: 3 pratos típicos que você precisa provar

De peixes de rio como o pacu a pratos como a mojica de pintado, descubra os sabores autênticos e surpreendentes da gastronomia do Centro-Oeste

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
17/04/2026 09:38

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Culinária do Mato Grosso: 3 pratos típicos que você precisa provar
O arroz com pequi, símbolo do Cerrado, é um dos sabores marcantes da culinária de Mato Grosso. crédito: Flickr/ Jean Marconi

A culinária do Mato Grosso é um reflexo direto de sua geografia e história, marcada pela riqueza dos biomas do Pantanal, Cerrado e Amazônia. Com uma forte herança indígena, paraguaia e boliviana, os pratos locais valorizam ingredientes frescos e sabores autênticos, especialmente os peixes de água doce, a mandioca e frutas nativas.

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O resultado é uma gastronomia robusta e surpreendente, que vai muito além da imagem do estado como gigante do agronegócio. Conhecer a mesa mato-grossense é uma forma de mergulhar na cultura do coração do Brasil. Separamos três pratos que representam essa identidade e que você precisa provar.

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Mojica de pintado

Este é um dos pratos mais emblemáticos da culinária pantaneira. A mojica de pintado é um ensopado cremoso que leva postas do peixe pintado, um dos mais nobres dos rios da região, cozidas lentamente com mandioca em pedaços até que ela praticamente se desmanche, engrossando o caldo.

O tempero é simples e potente, geralmente com tomate, cebola, pimentão e cheiro-verde. Servido bem quente, o prato conforta e sustenta, sendo uma representação clara da comida que dá energia para o homem do campo.

Pacu assado com farofa de couve

O pacu é um peixe de rio conhecido por sua carne saborosa e com bastante gordura entremeada, o que o torna perfeito para ser assado. A forma mais tradicional de preparo é levar o peixe inteiro ao forno ou à brasa, temperado apenas com sal grosso e limão para realçar seu sabor natural.

Para acompanhar, a farofa de couve é a escolha clássica. Feita com farinha de mandioca, a couve é refogada e misturada, criando um contraponto de textura e sabor que complementa a suculência do peixe. Em algumas versões, a farofa também pode levar banana-da-terra.

Arroz com pequi

Símbolo do Cerrado, o pequi é um fruto de sabor e aroma inconfundíveis: ou você ama, ou odeia. No Mato Grosso, ele é a estrela do arroz com pequi, um prato de cor amarelada vibrante e que perfuma toda a casa durante o preparo.

O fruto é cozido junto com o arroz, liberando seu óleo e sabor característicos. É um prato que exige um cuidado especial na hora de comer, já que o caroço do pequi é cheio de espinhos finos. A recomendação é roer a polpa com cuidado, sem morder o caroço.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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