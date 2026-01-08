Assine
Culinária paraense: 7 pratos típicos que você precisa experimentar

A gastronomia do Pará é uma das mais ricas do Brasil; delicie-se com sabores exóticos como tacacá, maniçoba e o verdadeiro açaí na tigela

O açaí, ingrediente marcante da culinária paraense, é apreciado puro e sem açúcar, acompanhando pratos salgados. crédito: Camila Neves Rodrigues da Silva/ Wikimedia Commons

A culinária do Pará é uma das mais autênticas e ricas do Brasil, resultado da fusão de influências indígenas, africanas e portuguesas. Com ingredientes únicos extraídos da Amazônia, como o tucupi e o jambu, os pratos paraenses oferecem uma experiência de sabores exóticos e marcantes. Conhecer essa gastronomia é mergulhar em um universo de tradições e aromas inesquecíveis.

Seja para quem planeja uma viagem à região ou para quem apenas deseja explorar novos paladares, alguns pratos são paradas obrigatórias. Eles revelam a identidade cultural do estado e mostram por que a cozinha paraense é celebrada mundialmente.

7 pratos paraenses que você precisa provar

Tacacá
Símbolo da comida de rua de Belém, o tacacá é uma sopa quente servida em cuias. A base é o tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca brava, misturado com goma de tapioca, folhas de jambu que amortecem a boca e camarão seco. É uma explosão de sabores complexos e uma experiência sensorial única.

Maniçoba
Conhecida como a "feijoada paraense", a maniçoba não leva feijão. Seu ingrediente principal é a maniva, a folha moída da mandioca, que precisa ser cozida por pelo menos sete dias para eliminar o ácido cianídrico. Depois, são adicionadas carnes de porco e outros embutidos, resultando em um prato denso e saboroso.

Pato no Tucupi
Este é um dos pratos mais emblemáticos servidos em festividades, especialmente no Círio de Nazaré. O pato é assado e depois cozido lentamente no tucupi, junto com folhas de jambu. O caldo ácido contrasta perfeitamente com a carne macia da ave, sendo tradicionalmente servido com arroz branco e farinha d'água.

Açaí paraense
Esqueça o açaí doce e misturado com frutas que se popularizou no resto do país. No Pará, o açaí é consumido puro, como um creme espesso e sem açúcar, servindo de acompanhamento para pratos salgados, como peixe frito ou charque. Geralmente é servido com farinha de tapioca ou farinha d'água por cima.

Vatapá paraense
Diferente da versão baiana, o vatapá do Pará não leva azeite de dendê nem leite de coco. A receita local é um creme feito com pão, camarão seco, tucupi, cheiro-verde e outras especiarias. É mais leve e tem um sabor característico da região amazônica, frequentemente usado como recheio ou acompanhamento.

Caruru paraense
Outro prato que se difere da sua contraparte baiana, o caruru do Pará é preparado com quiabo, camarão seco, temperos verdes e, por vezes, tucupi. Assim como o vatapá, também não leva azeite de dendê, o que lhe confere um sabor mais suave e focado nos ingredientes amazônicos.

Filhote na brasa
O filhote é um peixe de grande porte encontrado nos rios da Amazônia, conhecido por sua carne branca, macia e com poucas espinhas. Assado na brasa, ele ganha um sabor defumado delicioso. Costuma ser servido com guarnições simples, como arroz, farofa e vinagrete, para que o sabor do peixe seja o protagonista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

