Vai dar uma festa em casa? Veja o que servir para os convidados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Organizar um cardápio para festa em casa pode ser mais simples do que parece, especialmente na hora de definir as opções de comida e bebida. O segredo é apostar em opções práticas e saborosas que agradam a maioria dos convidados sem pesar no orçamento ou exigir horas na cozinha. Com um bom planejamento, é possível montar desde os petiscos até as bebidas, garantindo que todos fiquem satisfeitos e que o anfitrião também consiga aproveitar o evento.

A escolha certa do cardápio para festa em casa garante que todos fiquem satisfeitos e que o anfitrião também consiga aproveitar o evento. O foco deve ser em receitas que podem ser preparadas com antecedência ou que demandam pouco esforço na finalização, permitindo que a comida seja servida de forma descomplicada ao longo da festa.

Leia Mais

O que servir de petisco em uma festa em casa?

Para abrir o apetite dos convidados, as comidinhas fáceis de manusear são a melhor escolha para um cardápio para festa em casa. A ideia é oferecer variedade sem complicação, com petiscos que podem ser comidos em pé, sem a necessidade de pratos e talheres, facilitando a interação e a dinâmica do evento. Algumas opções certeiras para o seu cardápio para festa em casa incluem:

Tábua de frios : combine queijos diversos, salames, presunto cru e azeitonas. Adicione pães variados, torradas e patês para complementar este item essencial do cardápio para festa em casa .

Bruschettas: fatias de pão italiano tostadas com azeite e cobertas com tomate picado e manjericão. É uma opção clássica e fácil de montar na hora, perfeita para o cardápio para festa em casa .

Mini sanduíches: use pães pequenos e recheios simples como frango desfiado, atum ou pasta de ricota com ervas. Uma alternativa prática para o cardápio para festa em casa .

Espetinhos caprese: intercale tomate cereja, mussarela de búfala e folhas de manjericão em um palito. Regue com azeite e sirva. Um petisco leve e saboroso para o cardápio para festa em casa.

Qual o melhor prato principal para muitos convidados em uma festa em casa?

O prato principal ideal para servir em uma festa em casa é aquele que pode ser feito em grande quantidade e servido facilmente. Pratos únicos, que dispensam muitos acompanhamentos, são perfeitos para simplificar o serviço e garantir que todos comam bem e ao mesmo tempo, otimizando a festa em casa.

Massas como lasanha ou penne com diferentes opções de molhos, como bolonhesa e quatro queijos, são sempre um sucesso. Outras alternativas excelentes são risotos, que podem ser mantidos aquecidos, ou pratos como fricassê de frango e escondidinho de carne seca, que agradam ao paladar brasileiro e são muito práticos para uma festa com muitos convidados.

Quais bebidas não podem faltar no cardápio para festa em casa?

A seleção de bebidas deve atender a todos os gostos para um cardápio para festa em casa completo. É fundamental oferecer opções alcoólicas e não alcoólicas. Para não errar, garanta uma boa quantidade de água com e sem gás, refrigerantes variados e sucos naturais. A cerveja gelada costuma ser indispensável para muitos convidados.

Para dar um toque especial ao seu cardápio para festa em casa, prepare uma jarra de sangria ou um coquetel de frutas sem álcool. Essas bebidas em grande volume são fáceis de fazer, decoram a mesa e permitem que os próprios convidados se sirvam, otimizando o fluxo do evento e garantindo que todos desfrutem da festa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.