Conheça o novo time de colunistas de gastronomia do EM

O time de colunistas de gastronomia do Estado de Minas acaba de ganhar reforços. A partir desta semana, seis profissionais passam a compartilhar histórias, reflexões e análises que se relacionam, de maneiras diversas, com a mesa e a cozinha. Com isso, a cobertura do setor se torna ainda mais ampla, trazendo para a conversa pontos de vista diferentes. Três nomes são novos.



Um deles é Marcilio Alves, que faz sua estreia e dá início a esta nova fase do espaço semanal. Estrategista de gestão de marca e consultor de marketing e comunicação, ele chega para provocar reflexões. Não por acaso, escolheu para a sua coluna o nome “Vamos refletir?”. “A ideia é refletir, não somente sobre a gastronomia e a hospitalidade, mas também sobre pessoas, comportamento, lugares, marcas, tendências e, claro, não pode faltar comida.”



Outra estreante é Renata Rocha, arquiteta, padeira e fundadora da Albertina Pães Especiais, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Além de falar sobre pão, ela planeja colocar outros assuntos importantes na mesa com a sua coluna “Contém glúten”. “Quero falar sobre os desafios de manter qualidade e excelência em pequena escala, fermentação natural, construção de equipe, relação com clientes e inúmeras curiosidades que fazem parte desse universo.”



Historiadora, chef e dona do restaurante Cozinha Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, Região Centro-Sul da capital, Juliana Duarte planeja resgatar de casos de família a descobertas de suas pesquisas acadêmicas. “Vou escrever sobre a vida em torno da mesa, essa conversa fiada depois de uma refeição com pessoas queridas e espero encontrar com vocês por lá”, avisa, já deixando o convite para acompanhá-la na coluna “Tá na mesa”.

Os veteranos



Misturados aos novos nomes, estão três colunistas veteranos, que fazem parte do projeto desde o início, em julho de 2024.



Entre eles, Renato Quintino, que é chef, filósofo, artista plástico e professor de gastronomia e vinhos no espaço que leva seu nome, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul. “Entendo a gastronomia como um ofício que está vinculado a tudo, cinema, música, literatura, artes em geral, comportamento, épocas. Se é para comer todo dia, que seja da melhor maneira”, pontua, mostrando que leva toda essa mistura de conhecimentos e vivências para a coluna “Comida, diversão e arte”.



O advogado, empresário e mixologista Túlio D'angelo segue com a coluna “Papo de balcão”. Como o nome diz, é uma conversa franca e, muitas vezes, questionadora sobre o universo das bebidas, da profissão e dos desafios de empreender na gastronomia. “Falo sobre tendências, coquetelaria e o que tem por trás de curiosidades em um bar”, resume o dono do restaurante Tom e dos bares Palito, Puxado e Bolacha, todos na Galeria São Vicente, Centro de BH.



Completa o time a jornalista Celina Aquino, responsável pelo conteúdo de gastronomia do Estado de Minas e apresentadora do podcast Degusta, que continua a declarar o seu amor por sobremesas na coluna “Aceito um doce”. Nela, aparecem histórias, lugares e pessoas que todo mundo tem que conhecer. “Uno a minha paixão pessoal por doces a uma vontade de dar protagonismo para a confeitaria, mostrando que é um trabalho maravilhoso e que tem o mesmo valor da cozinha quente.”

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