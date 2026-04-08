O que astronautas comem no espaço? Veja cardápio

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A recente missão Artemis 2, que em abril de 2026 quebrou o recorde de distância que pertencia à Apollo 13 por 56 anos, trouxe a lendária missão de 1970 de volta aos holofotes. Uma curiosidade que ressurge com essa lembrança é sobre a alimentação dos tripulantes. Longe dos cardápios diversos atuais, a dieta a bordo era bem mais limitada e baseada em alimentos desidratados e em pó, projetados para economizar peso e espaço na pequena cápsula espacial.

A tecnologia da época exigia que a maioria das refeições viesse em embalagens plásticas e fossem desidratadas. Ainda hoje, técnicas como essa são usadas. A missão Artemis 2, por exemplo, não conta com geladeira ou fogão para preparar e conservar alimentos, portanto, muitos deles precisam ser hidratados com água para então serem consumidos.

O processo de reidratação era (e em muitos casos ainda é) fundamental. As embalagens específicas para cada alimento são projetadas para evitar vazamento de água. Depois de hidratada, a comida é consumida diretamente do pacote, o que também minimiza a sujeira e os detritos flutuantes na cabine.

O cardápio da missão Apollo 13

O menu da missão Apollo 13, que foi marcante e resultou até mesmo em um filme, era planejado para fornecer cerca de 2.500 calorias diárias por astronauta e buscava oferecer alguma variedade para combater o cansaço alimentar. Veja alguns dos itens disponíveis:

Refeições principais: ensopado de carne, frango com arroz, espaguete com molho de carne, salada de atum e sopa de ervilha.

Café da manhã: cubos de bacon prensado, pêssegos desidratados, cereais com frutas e ovos mexidos em pó.

Bebidas: café, suco de laranja, suco de toranja e limonada, todos em formato de pó para serem misturados com água.

Lanches e sobremesas: brownies, biscoitos, barras de frutas e pudim de chocolate ou baunilha.

A rotina alimentar foi drasticamente alterada após a explosão de um tanque de oxigênio, que marcou a crise da missão. Com a energia limitada, os astronautas Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise tiveram que racionar comida e, principalmente, água. O aquecedor de alimentos foi desligado, forçando-os a consumir refeições reidratadas com água fria, além de alimentos pré-umedecidos (wet-packs), como cachorros-quentes, quando se alimentavam. As dificuldades foram tantas que a tripulação perdeu, no total, cerca de 14 quilos durante a viagem de volta à Terra.

Nos dias atuais…

No último domingo (5/4), a tripulação da missão Artemis 2 contou como funciona a alimentação no espaço. Assim como ocorria antes, há preparos que precisam ser hidratados antes de serem consumidos, a exemplo de um coquetel de camarão.

Salada com manga, cuscuz com castanhas, granola com mirtilo, pães, quiches, abóbora, couve-flor, macarrão com queijo, brócolis gratinado e peito bovino são algumas das 189 opções disponíveis no menu da missão.

Entre as opções doces, a tripulação pode consumir itens como cookies, pudim, chocolate, balas e bolo. Para beber, café, chás, limonada, achocolatado e smoothie de frutas fazem parte da seleção oferecida.

Vale destacar que os astronautas tiveram voz ativa na criação do cardápio que seria levado à Lua junto com eles. (Com informações de Nara Ferreira)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro