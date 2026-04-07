Por que a Orion da Artemis II parece uma 'gambiarra' cheia de tubos?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A imagem do interior da cápsula Orion, destinada à missão Artemis II, causou um verdadeiro "choque cultural" em quem esperava algo saído diretamente de Star Trek. Em vez de superfícies lisas, interfaces holográficas ou o minimalismo futurista da SpaceX, o que se viu foi um emaranhado de fios expostos, fitas adesivas e componentes que, para o olhar leigo, lembram muito mais uma "gambiarra" de garagem do que o ápice da engenharia aeroespacial do século 21.

Esse cenário gerou discussões acaloradas sobre um suposto atraso tecnológico da NASA. No entanto, o que parece desleixo é, na verdade, uma manifestação da filosofia de design da "velha guarda" espacial, onde a funcionalidade extrema e a manutenibilidade atropelam qualquer senso de estética.

A aparência "gambiarra" da Orion (cápsula da Artemis II) é intencional e faz todo o sentido do ponto de vista de engenharia aeroespacial. Não é falta de tecnologia — na verdade, é o oposto: é um projeto extremamente conservador, redundante e priorizando segurança, confiabilidade e manutenção em um ambiente hostil.





Por que tudo fica visível?

Em meio a tubos e fios, astronauta Jeremy Hansen mostra a rotina dentro da espaçonave Orion NASA/AFP

Manutenção em órbita: No espaço profundo, não existe oficina. Tubos, cabos e sistemas expostos permitem que a tripulação inspecione, conserte ou substitua algo rapidamente em caso de emergência.

Redundância máxima: A Orion carrega múltiplos sistemas independentes (suporte de vida, propulsão, computadores, energia). Isso gera centenas de metros de tubulações e cabos. Esconder tudo atrás de painéis bonitos aumentaria peso, complicaria o resfriamento e reduziria o espaço interno.

Eficiência de peso: Cada grama conta. Painéis decorativos são luxo que a Orion não pode se dar. O volume habitável é apertado (equivalente a duas minivans para 4 astronautas durante 10 dias).

Comparação com a Crew Dragon

A Dragon parece mais moderna e clean porque foi otimizada para missões em órbita baixa da Terra, com fácil acesso à ISS. A Orion foi construída para viagens longas e distantes (Lua e além), precisando de maior proteção contra radiação, um escudo térmico mais robusto e sistemas de suporte de vida mais independentes. Por isso, herda a filosofia do Apollo e do Shuttle: funcionalidade brutal em vez de design minimalista.

Não é “pouca tecnologia”

Por trás da aparência de gambiarra há:

Computadores de voo triplamente redundantes

Proteção avançada contra radiação solar

Banheiro privado (primeira cápsula tripulada com isso)

Sistemas de suporte de vida testados exaustivamente

A “bagunça controlada” que você vê é engenharia de alto nível: prioriza sobrevivência, não Instagram. A "gambiarra" que você vê são milhares de metros de cabos e tubulações testados exaustivamente. É como um avião de caça ou submarino nuclear: funcionalidade acima de estética.



A viagem

A Artemis II é a primeira missão tripulada do programa Artemis e marca o retorno de astronautas ao espaço profundo desde o fim do programa Apollo, em 1972. A missão tem caráter de teste, avaliando sistemas da nave Orion, incluindo navegação, comunicação e suporte à vida em condições de longa duração fora da órbita terrestre.

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A viagem completa tem duração estimada de cerca de dez dias. O retorno da tripulação à Terra está previsto para sexta-feira(10/4) , com pouso no Oceano Pacífico.