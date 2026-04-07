Astronomia
‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua
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A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Apollo 13, atingindo 406.778 quilômetros da Terra. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Os astronautas puderam observar inclusive o "lado oculto" da Lua — que não tem qualquer presença de luz solar — e ficaram cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante essa passagem. Foto: NASA Johnson
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A tripulação também presenciou fenômenos como o nascer e o pôr do Sol e um eclipse solar visto do espaço, além de registrar imagens e descrever características geológicas da superfície lunar. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Outro destaque foi o caráter simbólico da equipe: Victor Glover tornou-se o primeiro negro a orbitar a Lua, Christina Koch a primeira mulher e o canadense Jeremy Hansen o primeiro não estadunidense nessa trajetória. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Durante o voo, os astronautas também sugeriram nomes para duas crateras lunares: uma delas foi chamada de "Integrity" (apelido da nave) e a outra de "Carroll", em tributo à falecida esposa do comandante Wiseman. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como "pioneiros dos tempos modernos". "Eles têm muita coragem para fazer o que estão fazendo", acrescentou. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Após completar o sobrevoo, a cápsula Orion iniciou a chamada "trajetória de retorno livre" — na qual a nave é naturalmente conduzida de volta ao planeta —, com uma estimativa de pouso na Terra no dia 10 de abril. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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"Em todo esse vazio, nesse vasto nada que chamamos de universo, vocês têm esse oásis, esse belo lugar onde podemos coexistir”, disse Victor Glover em uma mensagem gravada a bordo da nave. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua — ou seja, sem pouso — porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Embora os Estados Unidos tenham pousado na Lua durante o programa Apollo entre 1969 e 1972, a infraestrutura lunar foi desativada após o fim da corrida espacial com a União Soviética, tornando necessário reconstruir praticamente tudo do zero. Foto: Divulgação NASA
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