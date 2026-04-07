Assine
overlay
Início Galeria
Astronomia

‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua

RF
Redação Flipar
  • A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Apollo 13, atingindo 406.778 quilômetros da Terra.
    A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Apollo 13, atingindo 406.778 quilômetros da Terra. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • Os astronautas puderam observar inclusive o
    Os astronautas puderam observar inclusive o "lado oculto" da Lua — que não tem qualquer presença de luz solar — e ficaram cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante essa passagem. Foto: NASA Johnson
  • A tripulação também presenciou fenômenos como o nascer e o pôr do Sol e um eclipse solar visto do espaço, além de registrar imagens e descrever características geológicas da superfície lunar.
    A tripulação também presenciou fenômenos como o nascer e o pôr do Sol e um eclipse solar visto do espaço, além de registrar imagens e descrever características geológicas da superfície lunar. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • Outro destaque foi o caráter simbólico da equipe: Victor Glover tornou-se o primeiro negro a orbitar a Lua, Christina Koch a primeira mulher e o canadense Jeremy Hansen o primeiro não estadunidense nessa trajetória.
    Outro destaque foi o caráter simbólico da equipe: Victor Glover tornou-se o primeiro negro a orbitar a Lua, Christina Koch a primeira mulher e o canadense Jeremy Hansen o primeiro não estadunidense nessa trajetória. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • Durante o voo, os astronautas também sugeriram nomes para duas crateras lunares: uma delas foi chamada de
    Durante o voo, os astronautas também sugeriram nomes para duas crateras lunares: uma delas foi chamada de "Integrity" (apelido da nave) e a outra de "Carroll", em tributo à falecida esposa do comandante Wiseman. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como
    O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como "pioneiros dos tempos modernos". "Eles têm muita coragem para fazer o que estão fazendo", acrescentou. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • Após completar o sobrevoo, a cápsula Orion iniciou a chamada
    Após completar o sobrevoo, a cápsula Orion iniciou a chamada "trajetória de retorno livre" — na qual a nave é naturalmente conduzida de volta ao planeta —, com uma estimativa de pouso na Terra no dia 10 de abril. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • "Em todo esse vazio, nesse vasto nada que chamamos de universo, vocês têm esse oásis, esse belo lugar onde podemos coexistir”, disse Victor Glover em uma mensagem gravada a bordo da nave. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua — ou seja, sem pouso — porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin.
    A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua — ou seja, sem pouso — porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin. Foto: Divulgac?a?o/NASA
  • Embora os Estados Unidos tenham pousado na Lua durante o programa Apollo entre 1969 e 1972, a infraestrutura lunar foi desativada após o fim da corrida espacial com a União Soviética, tornando necessário reconstruir praticamente tudo do zero.
    Embora os Estados Unidos tenham pousado na Lua durante o programa Apollo entre 1969 e 1972, a infraestrutura lunar foi desativada após o fim da corrida espacial com a União Soviética, tornando necessário reconstruir praticamente tudo do zero. Foto: Divulgação NASA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay