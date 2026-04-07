Artemis II revela fotos inéditas do lado oculto da Lua; veja

A missão Artemis II da NASA divulgou uma série de fotografias inéditas da Lua, capturadas diretamente da cápsula Orion. As imagens oferecem uma perspectiva única do satélite natural, revelando detalhes de áreas que são inobserváveis da Terra.

Os registros são particularmente significativos por exibirem o lado oculto da Lua, uma região que permanece sempre invisível para nós devido à sua rotação sincronizada. Essas novas visões ressaltam as profundas distinções entre as duas faces lunares, um tema de intenso estudo na ciência espacial.

Contrastes Visíveis na Superfície Lunar

As fotografias destacam nitidamente a transição entre o lado visível e o oculto do satélite. Na parte que aponta para a Terra, é possível identificar as características manchas escuras, formadas por antigas escoadas de lava que se solidificaram, conhecidas como "mares lunares".

Em contraste, a porção que permanece oculta exibe uma tonalidade mais clara e é densamente pontilhada por crateras. Esta divergência geológica tem sido um enigma para os pesquisadores por décadas, fornecendo pistas sobre a formação e o processo de resfriamento do corpo celeste.

Você nunca viu a Lua assim: Artemis II revela seu lado mais misterioso. Foto: Divulgação/Nasa

Um dos elementos mais impressionantes revelados é a bacia de Orientale. Esta imensa cratera, com aproximadamente mil quilômetros de diâmetro, estende-se por ambas as faces da Lua e agora pode ser apreciada em sua totalidade, graças ao ângulo sem precedentes obtido pela missão.

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Essas novas contribuições visuais são fundamentais para a documentação da superfície lunar. Elas reforçam os propósitos da Artemis II, que incluem aprofundar o conhecimento sobre a Lua e preparar o terreno para futuras explorações tripuladas com ambições ainda maiores.