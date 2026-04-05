Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos

A NASA divulgou neste domingo (5/4) uma imagem inédita da Lua capturada por astronautas da missão Artemis II. O registro mostra a chamada Bacia Oriental, uma vasta cratera de impacto localizada na borda do disco lunar, e, segundo a agência, é a primeira vez que toda a região foi observada diretamente por olhos humanos.

Até então, a área só havia sido registrada por equipamentos robóticos. A nova imagem representa um avanço na observação espacial tripulada e reforça os objetivos da missão de ampliar o conhecimento sobre a superfície lunar.

Em publicação nas redes sociais, a NASA destacou o feito: a imagem permite ver a Bacia Oriental na extremidade direita da Lua, marcando um momento histórico para a exploração espacial. Durante uma atualização no sábado (4/4), o astronauta Victor Glover já havia antecipado que a tripulação conseguiu capturar imagens detalhadas da superfície, incluindo a cratera formada por um antigo impacto de asteroide.

A bordo da cápsula Orion, os astronautas também relataram a mudança de perspectiva ao longo da viagem. Segundo eles, a Lua está “definitivamente ficando maior” à medida que a nave se aproxima, enquanto a Terra aparece cada vez menor no campo de visão.

Lançada na última quarta-feira (1º/4), na Flórida, a missão marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua após mais de 50 anos, desde o fim do Programa Apollo, encerrado em 1972. A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Em 1968, a União Soviética realizou uma missão espacial incomum ao enviar duas tartarugas a bordo da nave Zond 5, como parte de testes ligados à corrida espacial. O objetivo era avaliar os efeitos de uma viagem ao redor da Lua em organismos vivos. Divulgação/Xataka A espaçonave também transportava moscas das frutas, vermes, plantas e um manequim com sensores de radiação. Segundo o livro Exploração Lunar Soviética e Russa, de Brian Harvey, a missão enfrentou problemas técnicos durante o trajeto. Divulgação/NASA No entanto, conseguiu completar a órbita lunar e retornar à Terra. A cápsula pousou no Oceano Índico, e as tartarugas sobreviveram, embora estivessem debilitadas e tivessem perdido peso após a longa jornada. Divulgação/NASA Um estudo recente da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, revelou, aliás, que répteis podem apresentar estados de humor duradouros, assim como mamíferos e aves. Entre esses animais, estão as tartarugas-de-pés-vermelhos (Chelonoidis carbonaria). Freepik/wirestock Assim, a pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, analisou o comportamento de 15 dessas tartarugas por meio de testes com viés cognitivo, que tinham o objetivo de investigar se esses animais podem ter estados emocionais persistentes. Pixabay/ivabalk Os resultados mostraram que animais mantidos em ambientes enriquecidos tendem a responder de forma mais otimista, com humor positivo. Eles também demonstraram menor ansiedade diante de objetos novos, o que reforça a ideia sobre humor e comportamento. Pixabay/Pexels Assim, muda-se a perspectiva sobre esses animais, pois as tartarugas são descendentes de linhagens bem diferentes de aves e mamíferos. Os estados emocionais, então, podem ser mais comuns entre os animais do que se pensava. Pixabay/Chikilino Muitas pessoas confundem os répteis: tartarugas, jabutis e cágados, porque todos têm casco e se locomovem devagar. No entanto, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Testudines. Suas principais diferenças estão no habitat, na alimentação e na forma do casco. Montagem mom imagens Joakim Moebach e Chico Barror Por Pixabay e Flickr Andréia Sarnadinha As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Já os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados, por sua vez, vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar. Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, com temperatura corporal que depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia. Reprodução do Youtube As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais. Elas, portanto, vivem em florestas, campos e regiões úmidas, mas não são totalmente aquáticas. Orchi /Wikimédia Commons Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade. Flickr Elsie Gaertner Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Podem viver entre 30 e 100 anos. Reprodução do Youtube Canal Poppylearn Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela. - Ltshears (Trisha M Shears) /WWikimédia Commons Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação. São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover. Reprodução de vídeo Programa Últimos Refúgios Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos. Colocam de 4 a 8 ovos por ninhada. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários. Imagem de Rocheli Tugera por Pixabay Os cágados, por sua vez, pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central. João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme. Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso. Flickr Flávio Cruvinel Têm casco achatado, pescoço longo e patas com membranas para nadar. São onívoros, consumindo peixes, moluscos, insetos e vegetação aquática. Botam ovos em terra firme. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos. Flickr Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica Voltar Próximo

Neste domingo, a missão completa cinco dias. O momento mais aguardado está previsto para segunda-feira (6/4), quando a nave fará o sobrevoo lunar. Da janela da cápsula, a Lua deverá ter o tamanho aproximado de uma bola de basquete vista com o braço esticado.