'A Lua não é apenas um pôster no céu', diz astronauta da Artemis 2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A astronauta Christina Koch, 47, mostrou-se emocionada nesta segunda (6) ao observar a Lua durante a missão Artemis 2. Segundo ela, o satélite natural não é só um pôster no céu.

"Em certo momento, perto do fim do meu tempo na janela três, tive uma sensação avassaladora de emoção ao olhar para a Lua. Algo de repente me atraiu para a paisagem lunar e ela se tornou real", afirmou a especialista de missão.

"A Lua realmente é um corpo único no Universo. Não é apenas um pôster no céu. É um lugar real. E, quando temos essa perspectiva e a comparamos com nosso lar na Terra, isso nos lembra o quanto temos em comum."

Em outro momento, ela ofereceu uma descrição colorida das crateras lunares.

"O que realmente parece é uma cúpula de abajur com pequenos furinhos e a luz passando através deles", disse ela. "Elas são tão brilhantes comparadas ao resto da Lua."

Piloto da Artemis 2, Victor Glover, 49, descreveu em detalhes o "terminador", a fronteira da Lua entre a noite e o dia.

"Uau, queria ter mais tempo para simplesmente ficar aqui e descrever o que estou vendo", disse ele, antes de criar um retrato para os cientistas que acompanhavam o relato da Terra.

"Mas o terminador agora está simplesmente fantástico. É o mais acidentado que já vi do ponto de vista da iluminação."

Kelsey Young, cientista-chefe da missão Artemis 2, respondeu com entusiasmo. "Meu Deus, que imagem incrível você acabou de retratar."

"Esse tipo de observação é algo que apenas seres humanos conseguem contribuir de forma única, e você realmente nos levou junto com você."

Pouco antes da esperada interrupção de contato com a equipe em Terra, Glover agradeceu à Nasa pela oportunidade de participar da missão. "Enquanto nos preparamos para ficar sem comunicação por rádio, ainda vamos sentir o amor de vocês da Terra. E para todos vocês aí embaixo na Terra e ao redor da Terra, nós amamos vocês, da Lua. Nos vemos do outro lado."

Além de Koch e Glover, participam da missão os astronautas Reid Wiseman, 50, comandante da Artemis 2, e Jeremy Hansen, 50, especialista da missão.

Na tarde desta segunda, eles iniciaram o sobrevoo do satélite. Eles têm como tarefa fotografar e descrever características das formações lunares e antigos fluxos de lava.

Às 14h56 (de Brasília), eles se tornaram os humanos a viajar mais longe da Terra, quebrando o recorde da tripulação da Apollo 13, que em 1970 esteve a 400.171 km do planeta, em 15 de abril daquele ano.

Outro marco: Koch, 47, virou a primeira mulher a sobrevoar a Lua, e Glover, o primeiro negro. Além disso, Hansen, é o primeiro não americano a alcançar esse feito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O quarteto iniciou a viagem lunar no dia 1º deste mês após decolar no foguete SLS de Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos). O regresso ao nosso planeta está marcado para a próxima sexta-feira (10).