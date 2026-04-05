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RUMO À LUA

Banquete no espaço: o que os astronautas da Artemis II estão comendo

Tripulação divulga vídeo com refeições consumidas no espaço; missão marca retorno de voos tripulados à órbita da Lua depois de mais de 50 anos

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
05/04/2026 16:27

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Artemis II
Além da praticidade, os próprios astronautas participaram da escolha do cardápio crédito: NASA/Reprodução

A tripulação da missão Artemis II divulgou um vídeo neste domingo (5/4) revelando como funciona a alimentação dos astronautas durante a viagem espacial. As imagens foram publicadas no perfil oficial da missão na rede social X.

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No registro, os tripulantes mostram que os alimentos são preparados para consumo em condições de microgravidade, priorizando praticidade, segurança e evitando a formação de migalhas, que poderiam se dispersar dentro da cápsula.

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A astronauta Christina Koch explica que a maior parte das refeições é armazenada em embalagens como sacos plásticos ou de alumínio. Segundo ela, muitos alimentos precisam ser hidratados antes do consumo. Entre os exemplos apresentados está um coquetel de camarão, que ganha textura após a adição de água e, segundo a tripulação, tem sabor agradável. "Não se preocupe: o espaço tem macarrão com queijo", brinca a postagem.

Os próprios astronautas participaram da escolha do cardápio ainda na fase de planejamento da missão, contribuindo com sugestões antes da preparação final das refeições.

Lançada na última quarta-feira (1º), a missão partiu da Flórida e representa o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua pela NASA após mais de cinco décadas, desde o fim do Programa Apollo, encerrado em 1972.

A equipe é formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Neste domingo, a missão completa cinco dias em operação. Um dos momentos mais aguardados está previsto para segunda-feira (6/4), quando a nave realizará o sobrevoo da Lua. A expectativa é que o satélite natural seja visto da cápsula com tamanho semelhante ao de uma bola de basquete observada à distância de um braço estendido.

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