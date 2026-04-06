Astronautas da Artemis II se tornam humanos que viajaram mais longe da Terra

Os quatro astronautas da missão lunar Artemis II da Nasa se tornaram nesta segunda-feira (6) os seres humanos a voar a maior distância da Terra, enquanto se preparam para observar regiões da Lua vistas apenas por meio de imagens captadas por satélites.

A equipe da Artemis II bateu o recorde anterior de 400.171 quilômetros estabelecido pela missão Apolo 13 na década de 1970. Espera-se que ao longo do dia de hoje essa missão supere em mais de 6.600 quilômetros a marca anterior, para alcançar 406.778 quilômetros de distância.

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