Veja harmonizações de vinhos e peixes para um almoço que cabe no bolso
Descubra dicas de uma sommelière para combinar tilápia, salmão, atum, pescada e corvina com vinhos brancos, rosés e espumantes sem gastar muito
A Páscoa traz os peixes como protagonistas à mesa, uma tradição que vai da sexta-feira santa ao almoço de domingo. Além do bacalhau, peixes mais leves, acessíveis e de preparo simples, como tilápia e salmão, também são ótimas opções para a data.
Para combinar os pratos com vinhos e valorizar seus sabores, a sommelière Thamirys Schneider, da Wine, sugere harmonizações que cabem no bolso. As dicas incluem combinações com corvina, pescada e até atum.
Tilápia assada com ervas
O filé de tilápia tem carne leve, delicada e de sabor suave. Quando assado no forno com limão e ervas, o prato se torna aromático e saboroso. A combinação pede vinhos brancos igualmente leves, com toques cítricos e herbáceos.
Boas escolhas são os rótulos feitos com as uvas Sauvignon Blanc, Pinot Grigio ou Chenin Blanc jovem. Uma sugestão é o argentino Salentein Killka Sauvignon Blanc 2025 (R$ 74,90), de perfil cítrico e fresco.
Postas de corvina com batatas
A corvina assada com batatas é uma refeição de preparo fácil e cheia de sabor. O peixe possui textura firme, suculenta e sabor suave e levemente adocicado. Geralmente, é temperado com alho, limão e pimenta.
Para acompanhar, a indicação é de vinhos brancos e rosés com mais intensidade. O espanhol Esteban Martín D.O. Cariñena Rosado 2024 (R$ 37,90) é uma opção com notas de framboesa, cereja e pimenta rosa.
Moqueca de pescada
As moquecas são pratos aromáticos e saborosos, ideais para o almoço de Páscoa. Para harmonizar, a sugestão é optar por espumantes leves, também aromáticos e com frescor vibrante, que acompanham a estrutura da receita.
O espumante brasileiro Maraví Brut (R$ 67.90) entrega aromas de frutas cítricas e casca de limão. No paladar, é refrescante, cremoso e possui uma borbulha fina e consistente que proporciona equilíbrio.
Salmão com molho de maracujá
Nesta receita, o salmão grelhado ganha um toque cítrico do molho de maracujá. O peixe tem estrutura macia e suculenta, enquanto o molho contrasta a doçura sutil com a acidez. O ideal é harmonizar com vinhos brancos ou rosés estruturados e de acidez elevada.
O espanhol Inconsciente D.O.Ca Rioja Tempranillo Blanco 2024 (R$ 127,90) é uma boa pedida. Apresenta notas de frutas tropicais, em especial o maracujá.
Torta salgada de atum
O atum é versátil e possui sabor marcante. Uma tradicional torta com massa de liquidificador e recheio de atum em lata resulta em um prato de textura macia e interior cremoso. A receita costuma levar também milho, ervilha e azeitona.
Para essa combinação, a dica são vinhos brancos ou rosés mais volumosos e com concentração de frutas. O chileno [Yellow Tail] Colour Series Chardonnay 2023 (R$ 54,90) tem aromas de pêssego, manga e mel.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.