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BEBIDA FASHION

Moda e gastronomi: Xeque Mate aposta em marca própria de vestuário

Xeque Mate Lab é um negócio independente da fábrica de bebidas e lança cerca de cinco coleções-cápsula por ano

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
30/03/2026 02:00

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A mais recente collab da Xeque Mate, lançada no início deste ano, foi com a gigantesca Renner
A mais recente collab da Xeque Mate, lançada no início deste ano, foi com a gigantesca Renner crédito: Pedro Pradella/Divulgacão


Foi em 2023 que, sem ainda saber o que estava por vir, Gabriel Rochael e Alex Freire, sócios da Xeque Mate, “plantaram a sementinha” de uma marca de roupas. Naquele momento, eles contrataram uma estilista para desenvolver camisetas limitadas (entre cinco e 10 unidades apenas) para presentear artistas parceiros.

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“A Xeque Mate sempre teve esse fã-clube. Começamos a ver que até no carnaval tinham pessoas que tentavam comprar abadás de ambulantes da marca”, comenta Carina Fonseca, diretora-criativa da Lab Xeque Mate, a marca de vestuário em questão.


Mesmo com peças mais simples e ainda mais institucionais, a empresa foi percebendo que havia um público grande interessado nesse novo segmento. “Os artistas usavam nossas camisas, já tinha também esse marketing orgânico.”

'Um dos principais objetivos da Xeque Mate Lab é mostrar que em Minas se faz streetwear como em outras cidades como Rio e São Paulo', diz Carina Fonseca, diretora-criativa da Lab Xeque Mate
'Um dos principais objetivos da Xeque Mate Lab é mostrar que em Minas se faz streetwear como em outras cidades como Rio e São Paulo', diz Carina Fonseca, diretora-criativa da Lab Xeque Mate Iury Emanual/Divulgação


Em 2024, o projeto foi ganhando força (mas ainda eram produzidos itens básicos como camisetas, bonés, ecobags e meias) e até mesmo um espaço físico no Mercado Novo, no Centro de BH. “Muitas pessoas que visitam a cidade levam presentes de lá. É como se a Xeque Mate tivesse se tornado uma identificação direta de BH”, expõe Carina. Ela reforça a importância, nesse aspeto, de estar dentro do Mercado Novo, que, além de ser quase “casa” para a marca de bebidas, é um dos pontos mais visitados da capital mineira.


No fim de 2024, a Xeque Mate optou por seguir um caminho mais fashion, com a atuação de uma verdadeira equipe criativa – liderada por Carina. A linha de roupas ganhou o nome de Xeque Mate Lab e já se tornou uma marca independente. “Lançamos cerca de cinco coleções-cápsula por ano. Nossa ideia é que elas sejam mais limitadas, com cerca de seis a sete modelos”, destaca a diretora-criativa.

Marcas unidas


No mundo da moda – e em muitos outros –, as chamadas collabs estão no auge. Nada mais são do que a combinação das forças de duas marcas (muitas vezes de setores diferentes), que resulta em uma coleção exclusiva e limitada, com ícones de ambas as empresas.


A Xeque Mate Lab já se uniu a nomes como Baw Clothing, marca streetwear de São Paulo, e a marca de bolsas em vinil Katsukazan. A mais recente collab, lançada no início deste ano, foi com a gigantesca Renner. “Dessa vez, vimos uma projeção internacional como resultado. O site de curadoria de tendências globais WGSN nos selecionou como representantes do movimento ‘Brazil core’”.

A Xeque Mate Lab já se uniu a nomes como a marca de bolsas em vinil Katsukazan
A Xeque Mate Lab já se uniu a nomes como a marca de bolsas em vinil Katsukazan Rafaela Urbanin/Divulgação


Nesse sentido, a marca se beneficia pelo fato de o Brasil estar no radar internacional e ainda leva vantagem por ser de Belo Horizonte, cidade menos conhecida que Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, o que desperta ainda mais curiosidade no público de fora. “Um dos principais objetivos da Xeque Mate Lab é mostrar que em Minas se faz streetwear como em outras cidades como Rio e São Paulo”, defende Carina.


Para o futuro, a marca espera ampliar ainda mais o alcance, atingindo mais pessoas a nível nacional e internacional. Colaborações com mais artistas e grafiteiros, como já fazem normalmente, também estão no radar, assim como um novo espaço físico.

Fashion food


Não é de hoje que a comida está, literalmente, na moda. Cada vez mais vemos grandes marcas apostando em collabs com indústrias de alimentação, grifes investindo em restaurantes e cafés próprios, além de imagens de comidas estampando coleções.


A professora de design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Rachel Scherrer explica que o consumo de luxo contemporâneo tem incorporado outros aspectos culturais, como a própria gastronomia. “Poucas pessoas consomem de fato o luxo da alta-costura, mas mais pessoas conseguem tomar um café de uma grife, por exemplo.”

A vontade de fazer camisetas para presentear artistas parceiros evoluiu para uma linha de roupas que vestem homens e mulheres
A vontade de fazer camisetas para presentear artistas parceiros evoluiu para uma linha de roupas que vestem homens e mulheres Gustavo Marx/Divulgação


Além de fortalecer a identidade da marca em outro segmento, quando falamos de uma operação gastronômica, falamos do uso de todos os sentidos, o que significa uma experiência mais completa e marcante.

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Não por acaso, a nostalgia e o afeto vêm sendo tão usados pela moda por meio de marcas de produtos alimentícios. O lançamento recente da Farm em colaboração com a Mate Leão é um exemplo disso. A união de duas empresas icônicas para os cariocas – e para o estereótipo do carioca – resulta em uma identidade sólida que dialoga com desejos do que se quer ser e com memórias de uma cidade apaixonante para moradores e visitantes.


Aqui, e em outras coleções, há o acionamento de valores ligados ao sabor e a tudo que ele carrega – como memórias, sentimentos e pessoas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

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