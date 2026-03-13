Confira a agenda gastronômica deste fim de semana (14 e 15/3)
A capital mineira vai receber eventos para os mais variados gostos e propostas; confira
Quais os eventos de gastronomia que movimentam a capital mineira no fim de semana? Nos dias 14 e 15 de março, os amantes de gastronomia vão desfrutar de experiências diversas, incluindo celebrações do St. Patrick's Day e o lançamento de um livro "saboroso". Nos próximos dias, a cidade ainda vai receber uma presença ilustre: do chef Érick Jacquin. Para saber mais detalhes dos eventos culinários que acontecem em Belo Horizonte, vem com a gente!
Trevo da Sorte
No próximo sábado, a partir das 15h, o Porks da Praça Tiradentes, no Funcionários, bairro na Região Centro-Sul de BH, vai contar com uma programação especial para o St. Patrick's Day.
100 trevos da sorte serão colocados em hambúrgueres e batatas vendidos na casa. Os sortudos que acharem eles, ganham na hora outro produto igual.
Serviço
14 de março, a partir das 15h
Avenida Brasil, 1348, Bairro Funcionários
Festa Francesíssima
No sábado (14/3), também vai acontecer a Festa Francesíssima em Belo Horizonte. O evento realizado no Barro Preto, bairro na Região centro-Sul de BH, vai contar com a presença do chef francês Érick Jacquin.
Crepes, quiches, queijos e outros pratos típicos da França estarão disponíveis no menu da festa além, claro, de vinhos para harmonizar. Os ingressos que garantem o acesso (não incluem comida) são vendidos a partir de R$ 80 mais taxas pelo Sympla (na compra de duas ou mais entradas).
Serviço
14 de março, das 11h às 20h
Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto (Praça da Filarmônica)
Ingressos pelo Sympla
Lançamento
O domingo (15/3) vai ser o dia do lançamento do livro “Papilex: a História Invisível dos Sabores” em BH. Escrito por Carolina Dini e ilustrado por Isabela Righi, ele é pensado tanto para crianças quanto para os adultos.
O evento que lança a obra (aberto ao público) acontece no Vizú Pizza Bar, localizado na região da Savassi. Quem for vai poder experimentar, inclusive, pizzas assinadas por Júlia Rothe (chef da casa) e Carolina Dini, que além de autora é criadora de conteúdo, advogada e chef de cozinha.
A dupla criou a pizza “Umami”, com tomate pelado, cogumelo shitake, couve e furikake de azeitonas pretas e a “Árabe 2.0”, com pasta de frango moído, creme de abacate, sour cream, picles de rabanete e sumac (especiaria popular no Oriente Médio).
Serviço
15 de março, a partir das 16h
Vizú Pizza Bar - Avenida Getúlio Vargas, 1445, Savassi
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos