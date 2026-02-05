Quem é o chef que representará o Brasil em concurso de trufas na Espanha

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

O Brasil tem um representante no concurso internacional "Cozinhando com Trufas", que ocorre anualmente na província de Sória, na Espanha, polo de produção de trufas negras. Nascido em São Paulo, o chef Diego Carrilho, de 35 anos, apresentará aos jurados um prato com ingredientes que valorizam a cultura brasileira. A prova será realizada neste sábado (7/2).



Esta será a primeira participação de Diego no concurso, que este ano chega à sexta edição. "Vejo essa competição como uma oportunidade de troca real: de técnica, de território e de cultura gastronômica", destaca o chef.



O convite surgiu depois que o paulistano participou de uma expedição de caça às trufas em novembro de 2025 no Rio Grande do Sul, onde foi descoberta a espécie Sapucay. Desde então, ele tem aprofundado os estudos com a ajuda do professor Marcelo Sulzbacher, doutor em biologia de fungos, especialista em trufas e fundador da Simbiose Tartufo, empresa que se dedica ao desenvolvimento da truficultura no Brasil.



"Me interesso muito em entender o ingrediente além do luxo, compreender o terroir, o processo biológico e o impacto do ambiente no sabor", informa Diego.



O plano do chef era levar a trufa brasileira, mas houve uma mudança nas regras do concurso e todos os candidatos terão que usar a espanhola. "As trufas de Sória são conhecidas pela intensidade aromática, pelo sabor terroso e almiscarado e pela grande complexidade sensorial. Elas refletem muito bem o solo e o clima da região", descreve.

Especializado em charcutaria, Diego Carrilho é conhecido como 'o mestre do jamón' Jaime Leme/Divulgação



Diego apresentará aos jurados um prato com cupim, jus (líquido liberado durante o cozimento da carne) trufado, musseline de baru, farofa de castanhas e ar de leite de castanha defumado. Para finalizar, formigas amazônicas saúva.



"A trufa é a protagonista, mas faço questão de levar o Brasil no repertório, nos ingredientes, nas texturas e na narrativa do prato. A proposta é mostrar que os sabores brasileiros podem conversar de igual para igual com a alta gastronomia internacional, sem perder identidade."



O chef

Especializado em charcutaria, Diego Carrilho é conhecido como "o mestre do jamón". Começou a trabalhar aos 13 anos, foi sócio do Empório Pata Negra, criando a primeira jamoneria do país, estudou na Espanha para se aprofundar na cultura do jamón e hoje lidera o projeto MiCasa, espaço que une gastronomia, arte e música.



O concurso

Critérios como apresentação e sabor serão avaliados pelos júris profissional e popular Arquivo pessoal



O concurso internacional "Cozinhando com Trufas" reúne chefs de diferentes partes do mundo para cozinhar com as trufas da região de Sória, reconhecidas internacionalmente pela qualidade. Além da competição em si, o concurso promove uma imersão completa no universo da trufa, incluindo a experiência de caça, troca técnica entre os participantes e a valorização do território local.

No total, serão oito equipes, sendo uma da Áustria, uma da Espanha, uma dos Estados Unidos, uma da Índia, uma de Portugal, uma de Singapura, uma da Tailândia, e a do Brasil. Cada equipe terá 15 minutos para elaborar seus pratos. Depois, eles serão degustados pelos júris (profissional e popular), que decidirão qual será o campeão.

