Confira a agenda gastronômica do fim de semana (24 e 25/1)

No penúltimo fim de semana do mês já podemos notar que o número de eventos e festivais gastronômicos na cidade cresceu em relação aos últimos sábados e domingos. Agora, de fato, o ano começou com tudo no setor culinário belo-horizontino e, aqui, você descobre o que há de mais apetitoso acontecendo nos próximos dias. Confira:

RJ em BH

Depois de investir na vinda de chefs de São Paulo para um dia de muita criatividade à mesa, a Cozinha Tupis recebe, no próximo sábado (24/1), nomes de peso da culinária carioca. Flávia Quaresma, Thomas Troisgros, Andressa Cabral e Bruno Katz se unem ao fundador e chef da Cozinha Tupis, Henrique Gilberto. Cada um vai ser responsável pelo preparo de dois pratos.

Thomas Troisgros vai servir um cupim com picles de cebola e pão francês e um espetinho de coração de galinha com farofa de cebola frita. Flávia Quaresma fica responsável por uma barriga de porco laqueada com aioli de amendoim, picles crocante de folha de arroz e por um tiramisu com sabores da Amazônia.

Andressa Cabral, por sua vez, vai preparar um pirarucu defumado com purê de banana e salada de feijão e um tempurá de quiabo com molho Bahia. Bruno Katz escolheu o “Sanduba da Vó”, com pão de leite, escabeche de berinjela e abobrinha, tomate seco, coalhada e manjericão, além de moela de pato no molho Xina com gergelim e cebolinha para apresentar aos mineiros.

O anfitrião, Henrique Gilberto, vai servir croquete de arroz com brócolis e alho e peixe salgado com feijão preto e couve. Cada prato será vendido a R$ 28,90.

Serviço



RJ em BH - Cozinha Tupis

Sábado (24/10), das 12h à 00h

Avenida Olegário Maciel, 742, LJ 2161, Centro (Cozinha Tupis)

Festival do Pastel Maluco

No próximo sábado e domingo (24 e 25/1), o Mercado de Origem de Santa Tereza, no bairro de mesmo nome na Região Leste de BH, vai receber o festival do Pastel Maluco. Nele, o público encontra uma variedade não só de recheios de pastéis, mas também de cores e formatos.

Mickey, coração, capivara e até Lilo e Stich são algumas das formas que os pastéis vão ganhar na ocasião. Dentre os sabores, alguns que se destacam são de frango com quiabo, torresmo, frango com pequi e marshmallow.

Serviço



Festival do Pastel Maluco

Sábado e domingo (24 e 25/1), das 10h às 18h

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza (Mercado de Origem de Santa Tereza)

Concurso de Drinques Prontos

O mercado de drinques prontos, conhecidos como RTDs, está em ascensão e, a cada ano que passa, vemos mais latinhas nas gôndolas dos supermercados e nas mãos dos belo-horizontinos.

Neste fim de semana, os entusiastas desse setor vão poder aproveitar um evento especial, que premia os coquetéis enlatados que mais se destacarem na avaliação dos dez jurados selecionados. Ao todo, mais de 90 bebidas de diversos estados estão em disputando concurso Brasil RTD Cup 2026.

O resultado da votação é divulgado no próprio sábado, mas tanto no sábado quanto no domingo (24 e 25/1), os clientes poderão passear pelo evento, realizado no Mercado de Origem unidade Olhos D’Água, na Região Oeste de BH.

A entrada do concurso é gratuita, mas quem quiser degustar 30 dos rótulos julgados pode comprar o “copo passaporte” por R$ 85 mais 10% de taxas pelo link.

Serviço



Brasil RTD Cup 2026

Sábado e domingo (24 e 25/1), das 14h às 22h

Rua Adriano Chaves Matos, 447, Olhos D’água (Mercado de Origem Olhos D’Água)



