4 receitas com pirarucu, o 'bacalhau da Amazônia', para fazer em casa

O pirarucu, conhecido como o "bacalhau da Amazônia" e um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo ultrapassar três metros e 200 quilos, este peixe impressiona não só pelo tamanho, mas também pela sua versatilidade na cozinha. Sua carne branca, de sabor suave e quase sem espinhas, é perfeita para uma variedade de pratos.

Para experimentar essa iguaria, separamos quatro receitas fáceis e saborosas que prometem surpreender a família. Os pratos exploram diferentes métodos de cozimento e mostram como o pirarucu pode ser a estrela de qualquer refeição, do almoço de domingo a um jantar especial.

1. Moqueca de pirarucu

Uma versão amazônica para um clássico da nossa culinária. A moqueca de pirarucu é cremosa, aromática e muito fácil de fazer.

Ingredientes

600 g de pirarucu em postas

1 cebola em rodelas

2 tomates picados

1 pimentão vermelho em tiras

1 pimentão amarelo em tiras

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

200 ml de leite de coco

Sal e pimenta a gosto

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite de dendê em uma panela e refogue a cebola, os tomates e os pimentões até ficarem macios. Tempere as postas de pirarucu com sal e pimenta e adicione ao refogado. Acrescente o leite de coco, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o peixe esteja macio. Finalize com coentro fresco e sirva com arroz branco e farofa.

2. Pirarucu de forno com batatas

Esta receita é um prato completo e que não exige muito trabalho.

Ingredientes

600 g de pirarucu em postas

4 batatas em rodelas

1 cebola em rodelas

2 tomates em rodelas

Azeite a gosto

Suco de 1 limão

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Tempere o pirarucu com sal, pimenta, azeite e suco de limão. Reserve. Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata, cebola e tomate. Coloque o peixe por cima e regue com mais azeite. Leve ao forno médio (200 °C) por aproximadamente 30 minutos ou até que tudo esteja dourado e cozido. Sirva quente.

3. Iscas de pirarucu empanadas

Perfeitas para um petisco ou para agradar as crianças.

Ingredientes

500 g de filé de pirarucu em tiras

Sal, pimenta e limão a gosto

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de farinha de rosca ou panko

Óleo para fritar

Modo de preparo

Tempere as tiras de pirarucu com sal, pimenta e limão. Passe cada tira na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca ou panko. Frite em óleo quente até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva com molho tártaro ou maionese temperada.

4. Pirarucu na brasa com vinagrete

Para quem gosta de churrasco, o pirarucu na brasa é uma opção leve e deliciosa.

Ingredientes

1 peça ou posta grossa de pirarucu

Sal grosso a gosto

Azeite a gosto

Para o vinagrete:

2 tomates picados

1 cebola picada

1 pimentão verde picado

Cheiro-verde a gosto

Vinagre, azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Tempere o pirarucu com sal grosso e azeite. Leve à grelha em fogo médio e deixe dourar dos dois lados, virando na metade do tempo. Não deixe passar do ponto. Misture todos os ingredientes do vinagrete. Sirva o pirarucu suculento acompanhado do vinagrete fresco.

