4 receitas com pirarucu, o 'bacalhau da Amazônia', para fazer em casa

De moqueca a assado no forno, descubra a versatilidade do pirarucu na cozinha com pratos fáceis e saborosos para surpreender a família

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
04/12/2025 11:07

4 receitas com pirarucu, o 'bacalhau da Amazônia', para fazer em casa
Sabor amazônico na mesa: o pirarucu ganha versões irresistíveis, da moqueca cremosa às iscas crocantes crédito: iStock

O pirarucu, conhecido como o "bacalhau da Amazônia" e um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo ultrapassar três metros e 200 quilos, este peixe impressiona não só pelo tamanho, mas também pela sua versatilidade na cozinha. Sua carne branca, de sabor suave e quase sem espinhas, é perfeita para uma variedade de pratos.

Para experimentar essa iguaria, separamos quatro receitas fáceis e saborosas que prometem surpreender a família. Os pratos exploram diferentes métodos de cozimento e mostram como o pirarucu pode ser a estrela de qualquer refeição, do almoço de domingo a um jantar especial.

1. Moqueca de pirarucu

Uma versão amazônica para um clássico da nossa culinária. A moqueca de pirarucu é cremosa, aromática e muito fácil de fazer.

Ingredientes

  • 600 g de pirarucu em postas

  • 1 cebola em rodelas

  • 2 tomates picados

  • 1 pimentão vermelho em tiras

  • 1 pimentão amarelo em tiras

  • 2 colheres (sopa) de azeite de dendê

  • 200 ml de leite de coco

  • Sal e pimenta a gosto

  • Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

  1. Aqueça o azeite de dendê em uma panela e refogue a cebola, os tomates e os pimentões até ficarem macios.

  2. Tempere as postas de pirarucu com sal e pimenta e adicione ao refogado.

  3. Acrescente o leite de coco, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o peixe esteja macio.

  4. Finalize com coentro fresco e sirva com arroz branco e farofa.

2. Pirarucu de forno com batatas

Esta receita é um prato completo e que não exige muito trabalho.

Ingredientes

  • 600 g de pirarucu em postas

  • 4 batatas em rodelas

  • 1 cebola em rodelas

  • 2 tomates em rodelas

  • Azeite a gosto

  • Suco de 1 limão

  • Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

  1. Tempere o pirarucu com sal, pimenta, azeite e suco de limão. Reserve.

  2. Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata, cebola e tomate.

  3. Coloque o peixe por cima e regue com mais azeite.

  4. Leve ao forno médio (200 °C) por aproximadamente 30 minutos ou até que tudo esteja dourado e cozido.

  5. Sirva quente.

3. Iscas de pirarucu empanadas

Perfeitas para um petisco ou para agradar as crianças.

Ingredientes

  • 500 g de filé de pirarucu em tiras

  • Sal, pimenta e limão a gosto

  • 1 xícara de farinha de trigo

  • 2 ovos batidos

  • 1 xícara de farinha de rosca ou panko

  • Óleo para fritar

Modo de preparo

  1. Tempere as tiras de pirarucu com sal, pimenta e limão.

  2. Passe cada tira na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca ou panko.

  3. Frite em óleo quente até dourar.

  4. Escorra em papel-toalha e sirva com molho tártaro ou maionese temperada.

pirarucu
Quando o frescor do peixe encontra receitas fáceis e cheias de aroma, o resultado são pratos que encantam no primeiro olharPexels

4. Pirarucu na brasa com vinagrete

Para quem gosta de churrasco, o pirarucu na brasa é uma opção leve e deliciosa.

Ingredientes

  • 1 peça ou posta grossa de pirarucu

  • Sal grosso a gosto

  • Azeite a gosto

Para o vinagrete:

  • 2 tomates picados

  • 1 cebola picada

  • 1 pimentão verde picado

  • Cheiro-verde a gosto

  • Vinagre, azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

  1. Tempere o pirarucu com sal grosso e azeite.

  2. Leve à grelha em fogo médio e deixe dourar dos dois lados, virando na metade do tempo. Não deixe passar do ponto.

  3. Misture todos os ingredientes do vinagrete.

  4. Sirva o pirarucu suculento acompanhado do vinagrete fresco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

peixe pirarucu receitas

