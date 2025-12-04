4 receitas com pirarucu, o 'bacalhau da Amazônia', para fazer em casa
De moqueca a assado no forno, descubra a versatilidade do pirarucu na cozinha com pratos fáceis e saborosos para surpreender a família
O pirarucu, conhecido como o "bacalhau da Amazônia" e um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo ultrapassar três metros e 200 quilos, este peixe impressiona não só pelo tamanho, mas também pela sua versatilidade na cozinha. Sua carne branca, de sabor suave e quase sem espinhas, é perfeita para uma variedade de pratos.
Para experimentar essa iguaria, separamos quatro receitas fáceis e saborosas que prometem surpreender a família. Os pratos exploram diferentes métodos de cozimento e mostram como o pirarucu pode ser a estrela de qualquer refeição, do almoço de domingo a um jantar especial.
1. Moqueca de pirarucu
Uma versão amazônica para um clássico da nossa culinária. A moqueca de pirarucu é cremosa, aromática e muito fácil de fazer.
Ingredientes
600 g de pirarucu em postas
1 cebola em rodelas
2 tomates picados
1 pimentão vermelho em tiras
1 pimentão amarelo em tiras
2 colheres (sopa) de azeite de dendê
200 ml de leite de coco
Sal e pimenta a gosto
Coentro fresco picado para finalizar
Modo de preparo
Aqueça o azeite de dendê em uma panela e refogue a cebola, os tomates e os pimentões até ficarem macios.
Tempere as postas de pirarucu com sal e pimenta e adicione ao refogado.
Acrescente o leite de coco, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o peixe esteja macio.
Finalize com coentro fresco e sirva com arroz branco e farofa.
2. Pirarucu de forno com batatas
Esta receita é um prato completo e que não exige muito trabalho.
Ingredientes
600 g de pirarucu em postas
4 batatas em rodelas
1 cebola em rodelas
2 tomates em rodelas
Azeite a gosto
Suco de 1 limão
Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
Tempere o pirarucu com sal, pimenta, azeite e suco de limão. Reserve.
Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata, cebola e tomate.
Coloque o peixe por cima e regue com mais azeite.
Leve ao forno médio (200 °C) por aproximadamente 30 minutos ou até que tudo esteja dourado e cozido.
Sirva quente.
3. Iscas de pirarucu empanadas
Perfeitas para um petisco ou para agradar as crianças.
Ingredientes
500 g de filé de pirarucu em tiras
Sal, pimenta e limão a gosto
1 xícara de farinha de trigo
2 ovos batidos
1 xícara de farinha de rosca ou panko
Óleo para fritar
Modo de preparo
Tempere as tiras de pirarucu com sal, pimenta e limão.
Passe cada tira na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca ou panko.
Frite em óleo quente até dourar.
Escorra em papel-toalha e sirva com molho tártaro ou maionese temperada.
4. Pirarucu na brasa com vinagrete
Para quem gosta de churrasco, o pirarucu na brasa é uma opção leve e deliciosa.
Ingredientes
1 peça ou posta grossa de pirarucu
Sal grosso a gosto
Azeite a gosto
Para o vinagrete:
2 tomates picados
1 cebola picada
1 pimentão verde picado
Cheiro-verde a gosto
Vinagre, azeite, sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
Tempere o pirarucu com sal grosso e azeite.
Leve à grelha em fogo médio e deixe dourar dos dois lados, virando na metade do tempo. Não deixe passar do ponto.
Misture todos os ingredientes do vinagrete.
Sirva o pirarucu suculento acompanhado do vinagrete fresco.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.