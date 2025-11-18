Receita de bolo de caneca de chocolate pronto em 3 minutos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Para quem busca uma sobremesa rápida, a receita de bolo de caneca é a solução ideal. O preparo, que leva poucos minutos no micro-ondas, ganhou fama pela simplicidade e pelo resultado saboroso, se tornando um sucesso nas redes sociais.

A grande vantagem dessa receita é que o processo suja pouca louça e pode ser feito diretamente na caneca que será usada para o consumo. É perfeita para aquela vontade de doce que surge de repente ou para um lanche rápido em qualquer hora do dia.

A seguir, confira o passo a passo completo para preparar essa delícia em casa e entender por que ela faz tanto sucesso.

Ingredientes

1 ovo pequeno

4 colheres de sopa de leite

3 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de chocolate em pó

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo

Na própria caneca que será usada, adicione o ovo e bata levemente com um garfo. Acrescente o óleo, o leite, o açúcar e o chocolate em pó. Misture bem até obter uma massa homogênea. Incorpore a farinha de trigo e o fermento, mexendo delicadamente para que não fiquem pelotas de farinha. Leve a caneca ao micro-ondas em potência máxima por aproximadamente três minutos. O tempo pode variar conforme o aparelho, então fique de olho.

Dicas para um resultado perfeito

Não encha a caneca até a borda. Deixe pelo menos dois dedos de espaço livre para o bolo crescer sem transbordar durante o cozimento.

Para uma versão mais cremosa, você pode adicionar um pedaço de chocolate ou uma colher de doce de leite no meio da massa antes de levar ao micro-ondas.

Sirva o bolo ainda morno. Ele pode ser consumido puro ou acompanhado de uma bola de sorvete, calda de chocolate ou frutas frescas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.