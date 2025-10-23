Sabores da Indonésia: como fazer o Nasi Goreng, prato mais famoso do país
Aprenda o passo a passo de uma receita fácil e deliciosa de arroz frito, que é a cara da culinária indonésia, e surpreenda a família com um prato exótico
Com a aproximação entre Brasil e Indonésia ganhando destaque, cresce a curiosidade sobre a cultura do país asiático. Uma das melhores formas de explorar novos costumes é pela gastronomia, e o Nasi Goreng, prato nacional indonésio, é um ponto de partida ideal. Trata-se de um arroz frito que vai muito além do convencional, com uma combinação única de sabores.
A base da receita é o arroz cozido, de preferência preparado no dia anterior para que os grãos fiquem mais soltos. O grande diferencial está no uso do kecap manis, um molho de soja adocicado e espesso que carameliza o arroz e confere um sabor agridoce inconfundível. O prato é versátil e pode levar frango, camarão ou apenas vegetais.
O resultado é uma refeição completa, servida tradicionalmente com um ovo frito por cima, pepino e tomate frescos para equilibrar a intensidade. Preparar o prato em casa é mais simples do que parece e permite uma viagem sensorial sem sair da cozinha. Confira a seguir um guia prático para fazer sua própria versão.
Ingredientes para o Nasi Goreng
3 xícaras de arroz branco cozido (preferencialmente do dia anterior);
200g de peito de frango ou camarão, cortados em pedaços pequenos;
2 dentes de alho picados;
1 pimenta dedo-de-moça pequena, sem sementes e picada;
2 ovos;
3 colheres de sopa de kecap manis (molho de soja doce);
1 colher de sopa de molho de soja comum (shoyu);
1 colher de sopa de óleo vegetal;
cebolinha picada a gosto para finalizar;
fatias de pepino e tomate para acompanhar;
Passo a passo para preparar
Aqueça o óleo em uma panela grande ou wok em fogo médio-alto. Adicione o alho e a pimenta picada, refogando rapidamente por cerca de um minuto até liberar o aroma.
Acrescente o frango ou o camarão e cozinhe até dourar e estar completamente cozido. Empurre os ingredientes para um lado da panela.
No espaço livre, quebre um dos ovos e mexa rapidamente para que cozinhe como um ovo mexido. Depois, misture com os outros ingredientes na panela.
Adicione o arroz cozido, desfazendo os torrões com uma espátula. Mexa bem para que o arroz se aqueça por igual e se misture com os demais itens.
Regue o arroz com o kecap manis e o shoyu. Misture vigorosamente para que todos os grãos fiquem cobertos pelo molho e com uma cor caramelizada uniforme.
Incorpore a cebolinha picada, dê uma última mexida e retire do fogo. Em outra frigideira, frite o ovo restante com a gema mole.
Sirva o Nasi Goreng em um prato, com o ovo frito por cima e acompanhado das fatias de pepino e tomate.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.