Sabores da Indonésia: como fazer o Nasi Goreng, prato mais famoso do país

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a aproximação entre Brasil e Indonésia ganhando destaque, cresce a curiosidade sobre a cultura do país asiático. Uma das melhores formas de explorar novos costumes é pela gastronomia, e o Nasi Goreng, prato nacional indonésio, é um ponto de partida ideal. Trata-se de um arroz frito que vai muito além do convencional, com uma combinação única de sabores.

A base da receita é o arroz cozido, de preferência preparado no dia anterior para que os grãos fiquem mais soltos. O grande diferencial está no uso do kecap manis, um molho de soja adocicado e espesso que carameliza o arroz e confere um sabor agridoce inconfundível. O prato é versátil e pode levar frango, camarão ou apenas vegetais.

O resultado é uma refeição completa, servida tradicionalmente com um ovo frito por cima, pepino e tomate frescos para equilibrar a intensidade. Preparar o prato em casa é mais simples do que parece e permite uma viagem sensorial sem sair da cozinha. Confira a seguir um guia prático para fazer sua própria versão.

Ingredientes para o Nasi Goreng

3 xícaras de arroz branco cozido (preferencialmente do dia anterior);

200g de peito de frango ou camarão, cortados em pedaços pequenos;

2 dentes de alho picados;

1 pimenta dedo-de-moça pequena, sem sementes e picada;

2 ovos;

3 colheres de sopa de kecap manis (molho de soja doce);

1 colher de sopa de molho de soja comum (shoyu);

1 colher de sopa de óleo vegetal;

cebolinha picada a gosto para finalizar;

fatias de pepino e tomate para acompanhar;

Passo a passo para preparar

Aqueça o óleo em uma panela grande ou wok em fogo médio-alto. Adicione o alho e a pimenta picada, refogando rapidamente por cerca de um minuto até liberar o aroma. Acrescente o frango ou o camarão e cozinhe até dourar e estar completamente cozido. Empurre os ingredientes para um lado da panela. No espaço livre, quebre um dos ovos e mexa rapidamente para que cozinhe como um ovo mexido. Depois, misture com os outros ingredientes na panela. Adicione o arroz cozido, desfazendo os torrões com uma espátula. Mexa bem para que o arroz se aqueça por igual e se misture com os demais itens. Regue o arroz com o kecap manis e o shoyu. Misture vigorosamente para que todos os grãos fiquem cobertos pelo molho e com uma cor caramelizada uniforme. Incorpore a cebolinha picada, dê uma última mexida e retire do fogo. Em outra frigideira, frite o ovo restante com a gema mole. Sirva o Nasi Goreng em um prato, com o ovo frito por cima e acompanhado das fatias de pepino e tomate.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.