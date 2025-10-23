Indonésia e Brasil: o que a nova parceria significa para o seu bolso

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Indonésia, Prabowo Subianto, assinaram nesta quinta-feira (23/10), no Palácio Merdeka, em Jacarta, um acordo de cooperação bilateral.

O principal objetivo é reduzir barreiras comerciais e tarifas de importação para uma série de produtos. Na prática, isso significa que mercadorias indonésias podem entrar no mercado brasileiro com menos impostos, o que tende a baratear o custo final para quem compra. O Brasil, por sua vez, ganha um acesso mais fácil a um mercado de mais de 270 milhões de pessoas para vender seus produtos, especialmente do agronegócio.

Para o dia a dia, o impacto pode ser percebido em itens variados. A Indonésia é uma grande produtora de bens como componentes eletrônicos, tecidos, calçados e óleo de palma, ingrediente presente em diversos alimentos industrializados, de chocolates a margarinas. Com a redução das taxas, esses produtos e seus derivados têm potencial para se tornar mais competitivos nas prateleiras de supermercados e lojas.

O que muda na prática?

Eletrônicos e vestuário mais baratos: fique de olho nos preços de celulares, notebooks e outros aparelhos que utilizam componentes asiáticos. O mesmo vale para roupas e calçados, já que a Indonésia é um importante polo da indústria têxtil global. Novidades no supermercado: produtos alimentícios que usam óleo de palma podem ter uma leve redução de preço. Além disso, marcas de macarrão instantâneo, molhos e temperos indonésios podem aparecer com mais frequência nas gôndolas. Oportunidades para empreendedores: se você tem um pequeno negócio, a simplificação das importações pode significar novos fornecedores com preços mais competitivos para suas matérias-primas ou produtos de revenda. Turismo mais acessível: acordos diplomáticos costumam facilitar a logística de viagens. A médio prazo, a parceria pode incentivar a criação de voos diretos ou mais baratos para destinos turísticos como Bali, tornando o Sudeste asiático uma opção mais viável para as férias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.