Assine
overlay
Início Economia
ACORDO ECONÔMICO

Indonésia e Brasil: o que a nova parceria significa para o seu bolso

Acordos comerciais entre os países podem baratear produtos e abrir novas oportunidades de negócios; entenda o impacto da aproximação diplomática

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
23/10/2025 13:29 - atualizado em 23/10/2025 14:49

compartilhe

SIGA
x
Brasil e Indonésia assinam acordo comercial nesta quinta-feira (23/10)
Brasil e Indonésia assinam acordo comercial nesta quinta-feira (23/10) crédito: Reprodução/Agência Brasil

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Indonésia, Prabowo Subianto, assinaram nesta quinta-feira (23/10), no Palácio Merdeka, em Jacarta, um acordo de cooperação bilateral. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O principal objetivo é reduzir barreiras comerciais e tarifas de importação para uma série de produtos. Na prática, isso significa que mercadorias indonésias podem entrar no mercado brasileiro com menos impostos, o que tende a baratear o custo final para quem compra. O Brasil, por sua vez, ganha um acesso mais fácil a um mercado de mais de 270 milhões de pessoas para vender seus produtos, especialmente do agronegócio.

Para o dia a dia, o impacto pode ser percebido em itens variados. A Indonésia é uma grande produtora de bens como componentes eletrônicos, tecidos, calçados e óleo de palma, ingrediente presente em diversos alimentos industrializados, de chocolates a margarinas. Com a redução das taxas, esses produtos e seus derivados têm potencial para se tornar mais competitivos nas prateleiras de supermercados e lojas.

Leia Mais

 

O que muda na prática?

  1. Eletrônicos e vestuário mais baratos: fique de olho nos preços de celulares, notebooks e outros aparelhos que utilizam componentes asiáticos. O mesmo vale para roupas e calçados, já que a Indonésia é um importante polo da indústria têxtil global.

  2. Novidades no supermercado: produtos alimentícios que usam óleo de palma podem ter uma leve redução de preço. Além disso, marcas de macarrão instantâneo, molhos e temperos indonésios podem aparecer com mais frequência nas gôndolas.

  3. Oportunidades para empreendedores: se você tem um pequeno negócio, a simplificação das importações pode significar novos fornecedores com preços mais competitivos para suas matérias-primas ou produtos de revenda.

  4. Turismo mais acessível: acordos diplomáticos costumam facilitar a logística de viagens. A médio prazo, a parceria pode incentivar a criação de voos diretos ou mais baratos para destinos turísticos como Bali, tornando o Sudeste asiático uma opção mais viável para as férias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

agronegocio comercio indonesia lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay