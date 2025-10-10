Confira a agenda gastronômica do fim de semana (11 e 12/10)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Você que acompanha a nossa agenda da semana já sabe que, a cada fim de semana, Belo Horizonte tem mais opções e mais diversidade quando o assunto são eventos gastronômicos. Nos próximos dias, isso não será diferente. Inclusive, por conta do Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo (12/10), tem programação especial para os pequenos também.

Aqui, você descobre o programa perfeito para você e, claro, para toda a sua família. Confira:

Fartura

No sábado e no domingo (11 e 12/10), o Festival Fartura chega em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. Quem passar por lá vai poder degustar delícias servidas pelos restaurantes convidados, a exemplo do Nimbos, hamburgueria referência em BH, do Pobre Juan, da Pão de Queijaria e do Gelatos da Vila, de Tiradentes.

A cozinha ao vivo, parte do evento em que chefs preparam pratos na frente do público, que depois experimenta as criações, vai contar com nomes como Fernanda Fonseca, do Restaurante Padre Toledo, de Tiradentes; e Aline Soares, do Judite Comida de Vó, de Belo Horizonte.

Palestras e debates com chefs e profissionais de Minas e de outros estados também fazem parte da programação do evento, além de um espaço onde o público pode comprar produtos mineiros como cafés, queijos e compotas.

Serviço

Espaço CSul, Lagoa dos Ingleses, Nova Lima (MG)

Sábado (11/10), das 11h às 21h

Domingo (12/10), das 11h às 20h

Entrada gratuita

50 anos

Assado de tira é um dos cortes que serão servidos na festa do Porcão Victor Schwaner/Divulgação

O Porcão, uma das mais tradicionais churrascarias da cidade (apesar de ter sido fundada no Rio de Janeiro) celebra seu aniversário de 50 anos no sábado (11/10) com uma “Churrascada”. A festa vai funcionar no formato open bar e open food, com comida e bebida à vontade (ingressos são vendidos a partir de R$ 350 + R$ 35 de taxas, valor para open bar com chope Krug e gim da marca Porcão).

Ao todo, o evento vai contar com 12 estações que vão servir, além das bebidas. cortes como: prime rib (corte do começo do contra-filé), picanha angus, ancho, chorizo, assado de tira (corte das costelas do traseiro e dianteiro do boi), brisket (peito bovino), hambúrguer, paleta de cordeiro defumada, porchetta, picanha suína, etc.

O evento também vai oferecer um espaço kids para que os pais aproveitem ainda mais.

Serviço

Churrascada do Porcão

Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento

Sábado (11/10), das 12h à 00h

Ingressos pelo link (Ingressos a partir de R$ 350 + 35)

Para a criançada

Prato infantil clássico servido no Paratacho, no Mercado de Origem Thábata Schiavon/Mercado de Origem/Divulgação

O Mercado de Origem, localizado no Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, preparou uma programação especial para as crianças no sábado (11/10) e no domingo (12/10). Nos dois dias, os pequenos vão poder curtir uma oficina de biscoitos, oficina de cozinha com mini-hambúrguer, batata e milk-shake.

Os restaurantes que ficam no Mercado também criaram pratos especiais para o público infantil. O Pescador vai oferecer prato de tiras de peixe fritas com batata sorriso (R$ 72,90); o Villa Alemã aposta nas tiras de filé-mignon ou frango com arroz, feijão e salada (R$ 32); o Ulisses segue a mesma linha com bife de filé-mignon (75g), arroz, feijão e batata sorriso (R$ 29,90), dentre outras opções.

Vale destacar ainda o Bistrô Home, que vai oferecer uma oficina de mini pizza doce por R$ 40, em que cada criança vai preparar sua própria "redonda" e depois, claro, se deliciar com ela.

Serviço

Dia das crianças no Mercado de Origem

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água

Sábado (11/10) domingo (12/10), das 10h ás 17h

Projeto Experimente

No sábado (11/10), o Parque do Palácio vai receber a edição que celebra 11 anos do Projeto Experimente, que une gastronomia, música e cultura. Restaurantes como Pizza Sur, 68 Pizzaria, Baixa Comidaria, Café Magrí e Botânico têm presença garantida no evento.

Serviço

Projeto Experimente



Parque do Palácio



Sábado 911/10), das 12h às 20h



Ingressos pelo link (R$ 55 + 5,50 de taxa)

