Confira a agenda gastronômica do fim de semana (27 e 28/9)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Sábado (27/9) ou domingo (28/9), durante o dia ou à noite, pode ser propício para beber cerveja ou drinques. Os eventos deste fim de semana em Belo Horizonte estão mais democráticos que o normal, com opções de programas para todos os gostos e perfis.

Aqui, como todas as sextas-feiras, te mostramos eventos gastronômicos que vão movimentar a cidade nos próximos dias. Confira:

Festival Fartura

Arroz vermelho da região da Lapinha da Serra (opção vegetariana e com linguiça de porco) é um dos pratos que será servido no Fartura pelo restaurante Casulo Hugo Reis/Divulgação

No sábado e no domingo, o Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital mineira, vai receber a 11ª edição do Festival Fartura Belo Horizonte. O tema do evento é “do interior para a capital”, por isso, as atrações gastronômicas são de diversas partes de Minas e trazem, consigo, temperos regionais marcantes.

Além de pratos, petiscos e sobremesas para degustar, o festival conta com aulas show (para aprender receitas de chefs) e saber mais sobre culturas alimentares de determinadas regiões do estado.

O espaço de produtos e produtores também traz sabores do interior. Alguns itens que vão ser comercializados no fim de semana são: a Cachaça Século XVIII, de Coronel Xavier Chaves, no Campos das Vertentes; as balas de coco da Cocobellas, de Varginha, no Sul de Minas; e as geleias da Villa Emília, de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

Serviço

11º Festival Fartura Belo Horizonte

Sábado (27/9), das 12h às 22h

Domingo (28/9), das 11h às 20h

Avenida José Maria Alkmin, Belvedere (Mirante Belvedere)

Ingressos gratuitos (retirada pelo Sympla)

Negroni week

Negroni servido no Cabernet Butiquim, um dos bares participantes da Negroni Week. A casa serve diferentes versões do drinque Cabernet Butiquim/Divulgação

Desde o dia 15 de setembro, Belo Horizonte recebe a Negroni Week. A iniciativa propõe uma celebração desse coquetel a base de gim, campari e vermute e englobou diversas casas na cidade.

Este fim de semana é o último para curtir a programação especial. No domingo, o Bebedouro Bar e Fogo, restaurante no Espaço 256, no Olhos D’Água, vai encerrar as programações desse “festival de negroni” com uma noite de malabarismo e pirofagia (shows com fogo).

Cerveja



A boa e velha cerveja também é englobada pela nossa agenda. A sugestão é o Festival Brinde ao Malte, que acontece no domingo, no Bar da Orla, na Pampulha. Ao todos, serão vendidos 11 rótulos de cerveja de diferentes marcas.

Em relação à comida, também há diversidade: hambúrguer; espetos; arroz Carreteiro; coxinha; frango empanado; batata frita; e feijão-tropeiro compõem o cardápio do evento.

Serviço

Brinde ao Malte

Domingo (28/9), das 10h às 18h

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2640, Pampulha (Bar da Orla)

Ingressos (gratuitos até 12h) pelo Sympla

Culinária nordestina

O Mercado de Santa Tereza, na Região Leste de BH, vai receber uma festa de comida nordestina no próximo fim de semana (27 e 28/9). Acarajé e carne de sol são alguns dos itens que vão estar disponíveis no cardápio do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Rua São Gotardo, 273 (Mercado de Santa Tereza)

Sábado e domingo (27 e 28/9), das 10h às 18h

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata