Confira a agenda gastronômica do fim de semana (30 e 31/8)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Sexta-feira chegou e, com ela, diversos festivais e eventos de gastronomia em Belo Horizonte e, desta vez, no interior também. Os próximos dias guardam programações variadas, que focam em alimentos que vão desde a batata até os vinhos mineiros. Confira aqui a agenda gastronômica da cidade e do interior para este fim de semana:

Uai Wine

Vinhos mineiros vêm conquistando espaço no cenário nacional Epamig/Divulgação

Belo Horizonte tem a chance de olhar para um produto mineiro que está sendo cada vez mais reconhecido: o vinho. Embora seja pauta de notícias por conta de premiações vez ou outra, a iguaria ainda precisa ser descoberta e apreciada por muita gente, acima de tudo, pelos mineiros.

Quem quiser conhecer mais sobre essa produção, ou mesmo quem já adora vinho e quiser degustar bons rótulos, o festival Uai Wine, que acontece no Palácio da Liberdade, pode ser um programa perfeito.

O evento começou ontem, mas a programação até hoje durante o dia é mais voltada ao público especializado, como sommeliers e produtores. À noite, o festival abre para o grande público com feira de vinhos e experiências gastronômicas.

No sábado e no domingo (30 e 31/8), no entanto, a programação do dia inteiro é aberta ao público. Uma das principais atrações do evento são as vinícolas mineiras de diversas regiões do estado: de Fortaleza de Minas, município no Sudoeste no estado, vem a Quinta dos Camargo; Santana dos Montes, na na Região Central, é representada pela Vinícola dos Montes; Diamantina, na mesma região, traz os rótulos da Vinícola Andrade; Barbacena, na Zona da Mata, marca presença com a Alma Mineira Vinícola; Andradas, na Serra da Mantiqueira, tradicional polo vitivinícola do estado, é representada pela Stella Valentino.



A mesma região também vai levar a Fazenda Pousada Serra que Chora – Amantikir e a Vinhos Casa Rodrigo.

Há também uma programação gastronômica com pratos especiais preparados no Espaço Show, onde o público consegue enxergar os processos e aprender. No sábado, a chef Carla Laudares vai preparar pêras escalfadas em vinho tinto com chantilly e farofinha de especiarias (13h), seguida por Danilo Simões, com arroz de suã ao vinho tinto e banana da terra (16h) e Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, com um prato surpresa (19h).

No domingo, Giovana Beliene vai fazer um enroladinho suíno ao molho de vinho com polenta cremosa (13h), enquanto Lu Barreto é responsável pela carne desfiada com purê de mandioca (15h), Bárbara Ferrarezi pela “Panela da Vovó”, carne de panela ao molho de vinho com legumes (17h). Quem fecha a programação é Marlon Sérgio, que vai trazer um lombo suíno ao molho de vinho e chocolate (19h).

Além da cozinha ao vivo, restaurantes de BH vão oferecer pratos e petiscos, e o mais interessante é que todos eles têm o vinho como ingrediente. O Ricardo Hamdan Cozinha Árabe vai servir um pernil de cordeiro argentino marinado em vinho tinto, servido com lascas de pão árabe e hommus artesanal. O The Bulltique Vino Bar, por sua vez, aposta na pêra ao vinho e Boeuf Bourguignon (preparo de carne cozida com legumes em molho com vinho tinto).

A pastelaria Fujiyama vai preparar um pastel de carne ao vinho e o Asia Emporium um oniguiri (espécie de bolo de arroz japonês recheado) com carne de porco ao vinho ou salmão fresco ou grelhado com cream cheese.

Serviço



29/8, das 9h às 22h

30 e 31/8, das 12h às 22h

Praça da Liberdade, Funcionários (Palácio da Liberdade)

Entrada gratuita

Festival do bacalhau

Prato de bacalhau com ingredientes clássicos do Omilía João Motta/Divulgação

A segunda edição do Festival do Bacalhau da Noruega, que reúne 20 restaurantes belo-horizontinos, vai acabar neste fim de semana, no domingo (31/8). Por isso, é a última chance de experimentar alguma das delícias dos participantes.

E tem pratos para todos os tipos de pessoa, alguns com toques mineiros e outros que seguem receitas e misturas tradicionais. Os restaurantes O Jardim, Taberna Baltazar, Omília, Biboca do Portuga e Empório Paraíso Café Salumeria, por exemplo, apostam no peixe com batatas, pimentões, cebolas e tomates.

Por outro lado, a Cozinha Santo Antônio faz referência ao resgate da culinária mineira por meio de um prato com bacalhau desfiado com abóbora caramelizada, couve crocante, quiabo grelhado e telha de angu crocante.

São muitos outros preparos de casas consagradas, como é o caso do D’Artagnan, Cantina Piacenza, Per Lui, Odoyá, A Porca Voadora, Bar do Zezé, Restaurante do Porto, Caravela, Rex Bibendi, etc.

Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

Festival de Tiradentes chega em sua 28ª edição com muita comida boa Gustavo Andrade/Divulgação

Este é o último fim de semana para aproveitar o tão tradicional Festival de Tiradentes, que chega em sua 28ª edição. A programação é extensa a cada dia, com diversos restaurantes e bares do país, jantares harmonizados e assinados por grandes nomes da gastronomia e cozinhas ao vivo, onde é possível assistir ao preparo de pratos, aprender com os chefs e degustar o resultado.

Hoje o festim (jantar harmonizado) será preparado por Onildo Rocha, chef do Notiê, Abaru (São Paulo) e Cozinha Roccia (João Pessoa) e Gabriella Guimarães, do Okinaki e Parallel (BH). Amanhã, o menu fica a cargo de Caio Soter, do Pacato e Bar Pirex (BH) e Antonio Loureiro, do A Cozinha (Guimarães, Portugal).

Para saber mais detalhes sobre o evento acesse o link ou o perfil @farturabrasil no Instagram.

Serviço

de 22 a 31 de agosto de 2025

Praça Santíssimo, Praça da Rodoviária e Largo das Forras - Tiradentes/MG

Acesso gratuito

(Festins)

29 e 30 de agosto

Espaço Raízes: R. Ovídio de Abreu, 10 - Centro, Tiradentes - MG

Venda de ingressos por R$ 660 (600 + taxas) pelo Sympla

Festival da batata

Difícil encontrar por aí alguém que não goste de batata. Não por acaso, esse tubérculo mundialmente famoso ganhou mais uma edição de um festival especial para ele. O Festival da Batata ocorre no Mercado de Origem, no Olhos D’água no sábado e no domingo (30 e 31/8).

Os pratos que serão servidos são: fish and chips (R$ 72,90); fritas com molho de queijo, (R$ 69); espetinho de medalhão de batata com bacon e cheddar (R$ 39,90); batata nordestina, uma batata recheada com carne seca, catupiry, banana da terra e cebolinha (R$ 49,90); nhoque de batata ao molho quatro queijos (R$ 53); filé com batata rústica e catupiri gratinado (R$ 79); batata gratinada com frango cremoso ou batata ao quatro queijos (R$ 25); lagarto ao Molho Madeira com batata gratinada (R$ 38); “Boitata”, batata frita com carne de panela na cerveja Irish Red Ale (R$ 65,90); bolinho de batata com recheio de bacon e queijo (R$ 42,90); bolinho de bacalhau recheado com uma emulsão de pimenta de cheiro (R$ 28,00); e batata rústica com temperos da Índia e molho de manga (R$ 34).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cada um dos pratos é servido por um restaurante ou bar do mercado.

Serviço



30 e 31 de agosto, das 11h às 18h

Rua Adriano Chaves Matos, 447, Olhos D’água – BR 356 (Mercado de Origem)

Entrada gratuita

