BH: descubra eventos gastronômicos para aproveitar o fim de semana

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Que o público belo-horizontino gosta de comer e beber bem, não é novidade para ninguém. A cidade, conhecida também como “capital dos bares”, respira culinária, assim como seus cidadãos e visitantes que buscam a tradição da cozinha mineira ou a inovação da gastronomia do estado.

Programações diferentes, algumas até mesmo ao ar livre, transformam passeios e visitas a bares em um momento para toda a família, algumas vezes, até mesmo para os pets. Neste fim de semana, a cidade vai receber eventos gastronômicos que agradam diferentes gostos; confira:

Paixão mineira – Festival do torresmo

No sábado e no domingo (17 e 18/05), vai ocorrer o Festival do torresmo no Mercado de Origem. No total, 12 restaurantes vão participar, cada um com um petisco ou prato inspirados no clássico torresmo.

Dentre eles, se destaca o tropeiro servido em um prato de pururuca, acompanhado de carne de porco acebolada, arroz, couve e ovo (R$ 40). Outro estabelecimento vai servir o salmão a pururuca, levando um pouco da terra para o mar – ou vice-versa. Pizza e “baião de 3” também vão ser complementados com iguaria mineira no festival.

Além das inovações, o festival terá pratos tradicionais como o clássico torresmo de barriga de rolo, ou mesmo recheado.

Serviço

Sábado e domingo (17 e 18/05)

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água (Mercado de Origem)

Entrada franca



Clássico brasileiro – Festival do arroz

Até o dia 24/05, quem passear pela Região Leste da cidade e ainda poderá degustar o arroz, grão tão amado entre os brasileiros. O Festival do arroz reuniu 20 restaurantes que prepararam o alimento de diferentes formas.

Inspirações variadas, referências e misturas de sabores compõem as criações, que são, em sua maioria, inusitadas. Restaurantes tradicionais e modernos se uniram na missão de testar a criatividade e criar versões de arroz de todos os tipos.

Além do preparo, cada estabelecimento criou uma sobremesa. O evento convida o público a degustar os pratos e, além disso, votar no seu favorito. Para conferir a lista completa de restaurantes, pratos e endereços, basta acessar o link.

Feira de gastronomia NAVI veg

A junção de 10 mulheres empreendedoras de Belo Horizonte resultou no evento que será realizado no sábado (17/05), a Feira NAVI Veg. Todos os produtos comercializados no evento são veganos, sem qualquer componente de origem animal. E por mais que possa surpreender muita gente, itens tradicionais como biscoitos, queijos, bolos, pizzas, hambúrgueres e outros pratos típicos de diversas regiões do país são vendidos por lá, devidamente adaptados para dietas veganas.

O evento será realizado na Viveg, reconhecida marca de queijos veganos mineira. Apesar do foco em um grupo específico, a feira promete ser a oportunidade de muita gente descobrir mais sobre esse universo criativo e saboroso dos produtos sem origem animal.

Serviço

Rua Alves Pinto, 99, Grajaú (Viveg queijaria)

Sábado (17/05), das 10h às 17h

Entrada franca