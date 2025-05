Concurso elege melhores receitas de bolo com significado afetivo; entenda

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O cheirinho de bolo saindo do forno é uma das mais clássicas lembranças de infância de muitos brasileiros. Nas casas de tantas avós e mães, ele continua perfumando as tardes ou manhãs, criando novas memórias dentro de casa.

Pensando nisso, a rede de supermercados Verdemar lançou o concurso 'Bolo de Mãe', em que recebe dos clientes receitas de bolo junto com vídeos que contam histórias e momentos por trás do preparo. Os autores das três melhores receitas vão ser premiados com R$ 4 mil em compras cada, além de uma coleção de taças. A eleita melhor receita vai ainda ser comercializada por tempo limitado pelo supermercado.

Celebrando histórias

“O bolo tem algo muito especial. Ele costuma estar presente nas celebrações mais afetivas, como nos aniversários, nos cafés da tarde em família e em datas comemorativas”, destaca Fernanda Andrade, gerente de marketing do Verdemar.

Ela ressalta ainda que o valor afetivo dessas receitas, que muitas vezes são passadas de geração para geração, são tão importantes quanto o sabor. “O que mais nos emociona é ver como a culinária pode resgatar memórias. Por isso, nossos critérios levam em consideração tanto a originalidade e o sabor da receita quanto a emoção e autenticidade do relato que acompanha cada bolo enviado”, explica.

Troca de memórias

Fernanda destaca também que, muito além de conhecer sabores novos e vender um novo produto, eles estão tendo a experiência de se conectar com os clientes. “Essa campanha é mais uma forma de mostrar que cada cliente faz parte da nossa trajetória”, comenta.

A adesão do público, segundo a gerente de marketing, está sendo emocionante. Muitos jovens, inclusive, têm homenageado as mães ou avós compartilhando essas recordações. A faixa etária mais ativa no concurso é de 18 a 50 anos, de acordo com Fernanda.

O bolo melhor classificado pelo comitê avaliador, além dos prêmios, vai passar a ser vendido nas lojas Verdemar por tempo limitado. Isso, segundo a gerente, é uma forma também de homenagear as matriarcas.

“A ideia é transformar uma memória afetiva em um momento compartilhado com milhares de pessoas e eternizar esse afeto dentro da nossa rede”, reforça.

Como vai funcionar a promoção?

Um comitê formado pelo departamento de marketing, produção e pela diretoria da empresa vai avaliar as receitas e vídeos enviados até o dia 19 de maio pelo WhatsApp (31) 99167-6060. Os vídeos devem ter no máximo 1 minuto e 30 segundos de duração, com tamanho de até 250mb e precisam ser gravados no formato vertical (1080x1920 pixels). Para mais informações, basta acessar o perfil @supermercadoverdemar no Instagram.



