Marshmallow entra na onda do pistache e surge na cor verde

Nos últimos tempos, só se fala em "pistache". O ingrediente está presente em sorvetes, chocolates, panetones… E agora em marshmallows. A Docile, marca 100% brasileira, lançou edição limitada do Marshmallow Pistache. A marca é referência em doces e guloseimas, além de ser a maior exportadora de doces do Brasil.

Além de ser novidade no país, o marshmallow verde é novidade também no exterior. A escolha do ingrediente levou em consideração a febre do pistache entre os brasileiros e também as preferências dos clientes: os marshmallows estão entre os mais consumidos da marca.

A empresa de Lajeado (RS) promete uma combinação entre maciez e cremosidade do doce com o sabor que tem conquistado o coração dos consumidores nos últimos anos. Por enquanto, o marshmallow está disponível apenas no site oficial da Docile e gradualmente chega em pontos de vendas por todo Brasil. Em BH, a franquia 1001 Festas já tem o produto nos estoques.

Marca de guloseimas 100% brasileira lança Marshmallow de Pistache, novidade em todo o mundo Wiliam Perin/Divulgação

O pacote com 220g (o único tamanho disponível ainda) custa R$ 12,29 no site, fora o frete.

Além do pistache, a Docile comercializa outros sabores de marshmallows, como pinta língua (baunilha com recheio de tutti-frutti), morango e Carinhas (baunilha com recheio de uva).

Serviço

Marshmallow Pistache da Docile

Mais informações no Instagram e no site

