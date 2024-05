O livro vem com uma carta do apresentador e chef Edu Guedes, que acompanhou todo o desenvolvimento e criação do livro

A Linea Alimentos, em comemoração aos seus mais de 20 anos de trajetória, lança seu segundo livro de receitas sem adição de açúcar. Com 100 preparações, o livro apresenta 80 receitas elaboradas pela nutricionista e especialista em alimentação saudável, Cinthya Maggi, juntamente com 20 criações exclusivas dos colaboradores da empresa. O livro vem com uma carta do apresentador e chef Edu Guedes, que acompanhou todo o desenvolvimento e criação do livro e também é o embaixador da marca.

O livro, intitulado “Da cozinha Linea para a sua cozinha”, apresenta um total de 100 receitas divididas em três categorias: salgadas, doces e bebidas, proporcionando opções variadas para diferentes ocasiões e paladares.

A iniciativa, que surgiu a partir de um concurso interno de culinária intitulado “Mais Sabor com Linea”, possibilitou aos funcionários compartilhar suas criações culinárias, as quais foram criteriosamente avaliadas por um corpo de jurados.

O objetivo não foi apenas destacar as receitas, mas também relevar as histórias significativas por trás de cada uma delas, além de evidenciar como os produtos Linea podem ser integrados a pratos saborosos e saudáveis. “Ao apresentar as 20 receitas selecionadas dos nossos colaboradores, buscamos estabelecer uma conexão genuína com o público, convidando-os a fazer parte do #TimeLinea: ‘Da nossa cozinha Linea para a sua’.

"O propósito da Linea Alimentos é contribuir para um mundo mais saudável e o livro de receitas é um passo significativo nessa direção”, compartilha Juliana Napolitano, gerente de marketing da empresa.

Entre as 100 receitas do livro, 80 são elaboradas pela nutricionista e especialista em alimentação saudável, Cinthya Maggi Reprodução/ Home Cinthya Maggi

O livro também é promovido nas redes sociais por meio da preparação de algumas das receitas por influenciadoras renomadas no campo da culinária, como Sandra Matarazzo ( receitasetemperos) e Simone Fiuza ( lookdofogao).

O livro

O livro apresenta um total de 100 receitas divididas em três categorias Linea Alimentos/Divulgação

Com uma tiragem de 1.500 unidades, o livro estará disponível para venda por R$ 98 em diversas livrarias do Brasil e em canais on-line. Algumas das receitas também serão disponibilizadas no site da empresa.