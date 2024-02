Tropeiro do Bar da Lora, no Mercado Central, é uma boa pedida para o carnaval

Com expectativa de 5,5 milhões de foliões, o Carnaval de Belo Horizonte é uma das maiores e mais aguardadas festas do ano. Música, diversão e programações variadas não vão faltar. Mas e quando a fome bater? Para quem não abre mão de comer bem e explorar a rica gastronomia da capital mineira, diversos bares e restaurantes vão ficar abertos, oferecendo opções para todos os gostos e estilos. Confira:

Centro-Sul

Comida mineira com gostinho de casa pode ser encontrada no Dona Lucinha Fernanda Neves/Divulgação

Redentor

Inspirado na boemia carioca, o Redentor é o lugar certo para quem quiser tomar um tradicional chope. A casa possui petiscos, caipirinhas e um cardápio especial de verão, com pratos refrescantes, ideais para dar uma pausa na folia.

Rua Fernandes Tourinho, 500 - Savassi

(31) 3568-8469

7h à meia-noite

@redentorbar

Moema

O Moema é um bar e cozinha que tem raízes na culinária paulista. Além de variados drinques, é possível experimentar o tradicional bolovo, combinação de ovo caipira cozido com gema mole, envolto em blend de carne bovina e bacon defumado, e o sanduíche de mortadela do mercadão paulista. Durante o Carnaval, a casa só irá trabalhar com pratos à la carte.

Rua Sergipe, 1370 - Funcionários

(31) 3568-3555

11h20 à meia-noite

@moemabar

Cabernet Butiquim

O Cabernet é um bar de vinhos, localizado em uma das ruas mais charmosas da Savassi. O estabelecimento tem a proposta de um serviço bem descontraído, como de um boteco. O cardápio é focado em petiscos saborosos e variados, com frios, marinados, salumeria, além de pratos quentes. Para acompanhar, são oferecidos vinhos alta qualidade, cervejas especiais e destilados.

Rua Levindo Lopes, 22 - Funcionários

(31) 98447-4102

11h30 às 23h30

Domingo: 11h30 às 16h

@cabernetbutiquim

Belô Café

Para quem quer começar o dia tomando um brunch, o Belô Café é uma boa pedida. O restaurante ainda oferece uma grande diversidade de cafés, chás, drinques, petiscos, sanduíches, torradas e patisserie.

Rua Sergipe, 1329 - Savassi

(31) 99599-1329

10h às 20h

Quarta-feira: 08h às 20h

@belocafeteriabh

Laicos Savassi

Ousado e alternativo, o Laicos oferece 40 combinações de drinques. O cardápio não fica pra trás, com opções para comer sozinho, em dupla ou com a turma toda. Os destaques são para as "finger foods", sempre bem servidas. Durante o Carnaval, o Laicos servirá como ponto de encontro para os foliões que precisarem recarregar as energias ou até mesmo a bateria do celular.



Rua Ceará, 1560 - Savassi

(31) 98306-5348

11h às 20h

@laicosbar

Mercado da Boca

O Mercado da Boca são vários lugares em um só - literalmente. A casa oferece desde pratos quentes inspirados na alta gastronomia a iguarias inspiradas na culinária japonesa e coreana. Há também opções de petiscos, como dadinho de tapioca e as clássicas fritas com queijo, além de doces e tortas. O estabelecimento ainda oferece uma variedade na carta de vinhos e drinques, tudo em um ambiente aconchegante e descontraído.

Rua Levindo Lopes, 124 - Funcionários

(31) 9970-4777

Sábado: 15h à meia-noite

Domingo: 16h às 22h

Segunda: 16h à meia-noite

@mercadodaboca

el MAI

O sushi bar é como um refúgio para os amantes dos sabores do mar. Com menu especializado, os destaques da casa são atum bluefin, esferas de ikura, salmão e outros peixes frescos. Nas opções quentes, vale ficar de olho no polvo à Galícia, salmão grelhado com batata baroa assada, espinafre refogado e creme de vegetais al limone.



Rua Antônio Aleixo, 592 - Lourdes

Sexta: 17h30 à meia-noite;

Sábado e Domingo: 12h à meia-noite;

Segunda e Terça: 17h30 às 0h30;

Quarta: 17h30 à meia-noite;

@elmaigastro

Restaurante Seu Bias

O recém-inaugurado restaurante Seu Bias surge como uma opção elegante e sofisticada. O cardápio que combina elementos clássicos da culinária brasileira com técnicas contemporâneas. Entre as opções, são destaque o steak tartare de angus acompanhado de pasteizinhos de vento e a batata-frita de boteco, preparada em formato de canoa e servida com queijo canastra premiado e bacon feito na casa.



Av. Bias Fortes, 161 - Lourdes

Sexta: 18h à 1h

Sábado a Segunda: 12h à 1h

Terça e Quarta: Fechado

@seubias

Restaurante Dona Lucinha

Fundado em 1990, o Dona Lucinha oferece pratos típicos da região, como canjiquinha, pastel de angu, feijão tropeiro e bolinho de feijão, tudo preparado com ingredientes frescos e selecionados. O ambiente aconchegante e o atendimento caloroso completam a experiência, fazendo com que os clientes se sintam em casa.



Rua Padre Odorico, 38 - São Pedro

Sexta e Sábado: 11h às 22h

Domingo: 11h às 17h

Segunda à Quarta: 11h às 22h

@donalucinhamatriz

Chico Dedê

Especialista em petiscos e bons drinques, o lugar tem como foco ingredientes da cozinha mineira e mistura o estilo de bar com o de restaurante. Destaque para a Panturrilha de Porco cozida no próprio molho, com puxadinho de feijão andu, ovos, quiabo grelhado e a tradicional farofa de biju.

Rua Francisco Deslandes, 438 - Anchieta

(31) 3643-2016

Quinta e sexta: 17h à meia-noite

Sábado: 12h à meia-noite

Domingo: 12h às 18h

Segunda: 12h à meia-noite

Terça: 12h às 18h

Quarta e quinta: fechado

@chicodede

Pão de queijo recheado do Seu Bias Grupo Gatti/Divulgação

Porks Praça Tiradentes

Especializado em carne suína, o Porks trabalha com petiscos e porções, além de uma variedade chopes gelados e drinques. Na programação de Carnaval da casa, estão inclusos ainda shows de bandas de rock e blues.

Avenida Brasil, 1348 - Santa Efigênia

Segunda a quinta: 17h à 1h

Sexta: 12h às 2h

Sábado: 15h às 2h

Domingo: 16h à meia-noite

@porks_pcatiradentes

Mercado Central

Parada obrigatória em Belo Horizonte, o Mercado Central reúne diversas opções de comidas mineiras tradicionais em um só lugar. O Bar da Lora, localizado na Rua Santa Catarina, 201 - Loja 115, é uma síntese das delícias que podem ser encontradas por lá, como a famosa feijoada da Lora.

Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro

(31) 3274-9434

Segunda a sábado: 8h às 18h

Domingo e feriados: 8h às 13h

@mercadocentralbh

Mercado Novo

O Mercado Novo é o lugar para conhecer e experimentar a gastronomia mineira de forma autêntica, desde as comidas até os drinques. Destaque para a Fermentaria Lambe Lambe, que deve cair na graça dos foliões. Além das bebidas fermentadas em vários tamanhos, o sanduíche Cacetinho e o Cacetão são boas opções para quem tem fome e pressa para curtir a folia.



Rua Rio Grande do Sul, 499 - Centro

(31) 99753-4842

De meio-dia à meia-noite

@mercadonovobh

Babel

O Babel é o lugar que reúne todas as culturas na Região Central da cidade. O cardápio foi pensado para fortalecer o caráter regional da gastronomia do bar, evidenciando uma série de elementos que estão presentes nos bares da região. Entre as opções, terrine de fígado de galinha, lombo com abacaxi e provolone, vinagrete de coração de galinha, quiabo com bacon e moela com molho de tomate.

Av. Bias Fortes, 1160 - Lourdes

10h às 22h

@babelbh

Fish and Chips no Babel Bruno Werneck/Divulgação

Leste





Jacinta

Um dos galpões mais charmosos de Belo Horizonte, a casa une cervejaria, restaurante e bar dançante. O petisco mais pedido no local é a Coxa Creme, feito com a coxa da galinha assada, envolvida em uma massa com uma camada de queijo e cream cheese. A casa ainda produz as próprias cervejas: a Jacinta Amber Lager e a Ipa Querida.



Rua Grão Pará, 185 - Santa Efigênia

(31) 97116-2900

11h30 às 23h

Fechado na quarta-feira

@queridajacinta

Bolão

O Bolão Bar e Restaurante está aberto desde de 1961 e é um dos mais conhecidos e tradicionais bares da cidade. Os pratos famosos são Macarrão ou Spaghetti do Bolão e o Rochedão. E o melhor: está sempre aberto para quando a fome chamar.

Praça Duque de Caxias, 288 - Santa Tereza

(31) 3463-0719

11h às 4h

Domingo: 11h à meia-noite

@bolaosantatereza

Kobes

Fazendo uma ponte entre Brasil e Alemanha, o Korbes trabalha petiscos e pratos típicos da gastronomia mineira e germânica. O Pato ao Arroz Mole, ensopado de pato ao estilo de uma galinhada, é a grande estrela da casa. Para abrir o apetite, é possível escolher entre 325 marcas de cachaça para tomar como aperitivo. Com elas, sai também caipirinha e caipifruta, junto com as cervejas.



Rua Prof. Raimundo Nonato, 31A - Santa Tereza

(31) 3467-6661

Sexta-feira: 18h às 23h30

Sábado: 12h às 21h

Domingo, segunda e terça-feira: 12h às 18h

Fechado na quarta-feira

@kobesemporiumbar

Pampulha

All Mar Restaurante

O All Mar é um bar com estética praiana, especializado em frutos do mar. É possível comer na casa um Polvo a Lagreiro, polvo grelhado, batatas ao murro, azeitonas pretas, tomates, brócolis e alho assado, acompanhado de arroz de pilaf. Uma boa pedida também é o Praia de Iracema, um spaguetti com camarões, lulas, molho pomodoro, tomatinhos e mozzarela de búfala.

Além dos pratos, a casa tem também os sanduíches como o All Mar: quatro mini sanduíches de peixe empanado, alface, maionese de limão, ceboulette e batatas palito. Para o Carnaval, a restaurante vai investir em decoração temática e a aposta é a carta de drinks, com diversas opções. De sexta a terça, o local terá música ao vivo, com repertório especial que inclui marchinhas e axé retrô.

Avenida Dom Orione, 116 – São Luiz

Terça a sexta-feira: 11h30 à meia-noite

Sábado : 11h30 à meia-noite

Domingo: 11h30h às 20h

@oallmarbrasil

Bebedouro

O Bebedouro traz para BH a maneira argentina de se fazer churrasco. A gastronomia e a decoração são destaques da proposta principal. Idealizada pelo proprietário Diogo Manfredini, a parrila da casa utiliza vergalhões e ferragens e foi totalmente projetada por ele. E nesse equipamento, praticamente todos os pratos serão elaborados. O local é intitulado um "bar de fogo". No cardápio, entre as opções bovinas, picanha, fraldinha com mostarda, mignon com gorgonzola, T-Bone, tomahawk com manteiga de ervas são as opções feitas neste equipamento.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 1835 – São Luiz

Sexta-feira: 17h à meia-noite

Sábado: 11h30 à meia-noite

Domingo: 11h30 às 23h

Segunda, terça e quarta-feira: 17h à meia-noite

@bebedourobarefogo



Juveninha

O Bar do Juveninha tem mesas externas e serve pratos executivos, espetinhos e sanduíches. Como manda a cartilha dos melhores botecos do estilo “raiz” de Belo Horizonte, o Juveninha é adepto da estufa. A vitrine exibe oito especialidades, entre carne cozida, língua recheada, almôndegas, pescoço de peru, vaca atolada, joelho de porco, torresmo e linguiça.

Rua Castelo da Beira, 262 - Castelo

(31) 3477-5589

Sexta e sábado: 11h às 23h30

Domingo: 11h às 21h30

Segunda e terça-feira: 11h às 17h30

@juveninharestaurante

Paladino

O Paladino é um restaurante rústico, com conceito de fazenda, localizado bem próximo à Lagoa da Pampulha. O cardápio à la carte tem opções de comida brasileira, como a Parmegiana do Chef e o Mexido Belisário, feito com carnes desfiadas como lombo, linguiça e bacon defumado, charque, paio, patinho, pernil fresco, arroz, feijão e torresmo.

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas

(31) 3447-6604

11h30 às 17h

Fechado na quarta-feira

@restaurante_paladino

Xapuri

Referência em comida mineira, a casa oferece aos seus clientes uma refeição tranquila em um ambiente agradável. Os quiosques cobertos de sapê e as mesas de madeiras dão um charme caseiro ao Xapuri. O menu inclui saborosas receitas como a linguiça na chapa, de fabricação própria, que ocupa um lugar de destaque no cardápio. Para o prato principal, tem Frango Ao Molho Pardo, Frango Preguento com Quiabo. Doces e compotas caseiras, servidas em um vasto buffet self-service completam o menu.



Rua Mandacarú, 260 - Loja 1 - Trevo

(31) 3496-6198

11h às 22h

Domingo: 11h às 17h

@xapurirestaurante

