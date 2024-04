A final do BBB 24 trouxe números muito positivos para a TV Globo. O episódio que consagrou Davi como o mais novo milionário do Brasil, com 60,52% dos votos, teve audiência semelhante à da Copa do Mundo em 2022.

Dados preliminares do Ibope divulgados pela Folha mostram que a final do BBB teve audiência média de 27 pontos na Grande São Paulo, com picos de 29 pontos. No Rio de Janeiro, a média foi de 30 pontos. O maior índice foi em Salvador, cidade onde mora o campeão, que bateu os 36 pontos. Para se ter uma ideia, no geral, a média de todo o reality foi de 24 pontos de audiência no Rio, com 46% de participação, e de 20 pontos em São Paulo, com 43% de participação.

A transmissão da grande final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, pela TV Globo marcou 35 pontos em São Paulo e 37 no Rio. A média de audiência das partidas chegou aos 30 pontos. Os jogos do Brasil alcançaram mais de 50 pontos.

A transmissão bateu o recorde de audiência da temporada e se consagrou a final mais vista desde o BBB 21, que teve Juliette como campeã. A última vez que o programa alcançou audiência semelhante foi em 2022, quando Arthur Aguiar voltou ao confinamento após um paredão falso.



Ainda de acordo com o Ibope, 54,4% das TV ligadas na Grande São Paulo transmitiram a final do BBB. A atual novela das 21 h, “Renascer’, considerada o carro-chefe da audiência do canal, conectou 45% dos aparelhos televisores. Na média, o BBB 24 ficou apenas 1,1 ponto atrás do folhetim na média de audiência atrás do principal produto de teledramaturgia da televisão brasileira.

A final também teve recorde de votos. Segundo o próprio Tadeu Schmidt durante a transmissão do programa, o número de votos passou de 245 milhões, o maior entre todas as edições do programa. Até o penúltimo bloco, eram mais de 2,5 milhões de votos únicos e mais de 30 milhões de apostas em só uma hora.