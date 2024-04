O debate sobre temas referentes à saúde mental é cada vez mais frequente, sendo presente, inclusive, em programas de televisão. A ex-participante do BBB24, Vanessa Lopes, por exemplo, optou por deixar o reality em decorrência de um transtorno mental.



Semanas depois da saída, a primeira entrevista dela sobre o assunto revelou uma condição pouco conhecida e preocupou milhares de brasileiros, devido a rápida e inusitada mudança de comportamento.

A verdade é que a tiktoker Vanessa Lopes, 22 anos, assustou telespectadores e companheiros de confinamento, quando, de repente, mudou o comportamento dentro da casa. Os participantes não conseguiram ignorar o que estava acontecendo. Os vídeos das diversas situações com ela já estão espalhados pela internet, provocando impacto e inquietude com as falas e teorias da jovem, apresentando sinais claros que não estava bem.

As ações fizeram também com que a produção fosse questionada sobre suas funções e como deveria estar prestando apoio a ela que, após 12 dias, decidiu abandonar a casa.

Um mês depois, Vanessa afirmou ter sido diagnosticada com um quadro psicótico agudo. Ela enfrentou uma crise dissociativa, ou seja, se "desprendeu" da realidade, situação desencadeada por momentos de estresse extremo.

A condição causa sintomas, percebidos ao longo dos dias em que a participante começou, gradativamente, a apresentar mudanças de comportamento. A dificuldade para organizar ideias e a fala desorganizada ou incoerente foram as mais marcantes, perceptíveis até mesmo pelos outros brothers, tentando entender o que estava acontecendo, inclusive, segundos antes de apertar o botão de desistência. As alterações de humor e de sono, com excesso ou falta dele, assim como a confusão mental, também são comuns.

Em situações como essa, é importante ser amparado pelas pessoas próximas e buscar um acompanhamento profissional. Apesar de ser um tema cada vez menos estigmatizado pela sociedade, as condições afetam a mente e, principalmente, os tratamentos precisam de apoio de psiquiatra, contudo, ainda são acompanhados de alguns preconceitos, envolvendo à loucura, o que não é verdade. Todas as pessoas estão sujeitas a passarem por esse tipo de condição e precisam de um especialista para diagnóstico e tratamento, podendo ou não, contar com auxílio de medicamentos para proporcionar maior controle, conforto e qualidade de vida.