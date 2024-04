O participante Davi venceu o BBB 24 na madrugada desta quarta-feira (17/4). O baiano de 22 anos recebeu 60,52% dos votos e levou para a casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality show. Matteus ficou na segunda colocação, com 24,5% dos votos, e Isabelle na terceira colocação, com 14,98%. Eles receberam, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil.

Em uma transmissão emocionante, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória de luta dos três finalistas. No anúncio do vencedor, ele ressaltou a luta de Davi para cursar medicina. Leia a íntegra do discurso:

“Tantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas.Três brasileiros que têm em comum a vida simples, de muito suor, infância difícil, que em algum momento tiveram que abrir mão dos estudos que tanto sonharam porque a vida assim exigiu. E a vitória vai para uma pessoa que merece demais, por tudo que é, pela esperança que representa, pela maneira como se entregou nesses 100 dias, do seu jeitinho. É difícil se ver de frente para um sonho, pois prepare-se para abraçá-lo. Pois a vitória do BBB 24 é sua, Doutor Davi!”

Momentos antes, o apresentador anunciou que o vencedor do reality será tema de um documentário no GloboPlay mostrando sua trajetória na casa. Ao ouvir o anúncio de Tadeu, Davi se jogou no chão da casa e correu para o jardim para comemorar com todos os participantes da edição.

Durante o programa, foi exibida uma retrospectiva de Davi na casa. Tadeu lembrou que o brother chegou a ter fama de ‘vilão’ e que ele cogitou desistir da competição. Ele também viu, pela primeira vez, alguns colegas de reality falando mal dele dentro da casa. O vídeo teve trilha sonora “Marinheiro só”, na voz de Maria Bethânia, mostrando como ele superou as adversidades ao longo do reality. “Eu não vou abaixar minha cabeça”, disse em um trecho.

Antes de anunciar o vencedor, Tadeu dirigiu palavras aos finalistas e destacou a trajetória do motorista de aplicativo no programa. “O menino que vendia picolé no ônibus agora está lutando por um sonho que parecia inalcançável. E pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão”, afirmou em um momento.

Tadeu também ressaltou que Davi foi protagonista do programa. “Difícil não lembrar em algum desses 100 dias em que o Davi não esteve no centro da história. [...] Estava cego quem não viu que Davi estava disposto a corrigir os seus erros”, disse.

“Ele vai continuar assim. É a soma da humildade com uma inteligência incrível”, previu, lembrando o sonho do participante em se tornar médico. O apresentador ainda ressaltou como o elenco do reality é a representação do brasileiro.

“Hoje o BBB apenas confirma que o nosso povo precisa é de oportunidade para mostrar o nosso valo. A vitória vai para uma pessoa que merece demais por tudo o que é, pela esperança que representa, pela maneira que se entregou nesses 100 dias”, finalizou. Em seguida, ele anunciou a vitória de Davi.