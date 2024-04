O participante Davi venceu o BBB 24 na noite desta terça-feira (16/4). O baiano de 22 anos recebeu 60,52% dos votos e levou para a casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality show. Matteus ficou na segunda colocação, com 24,5%, e Isabelle na terceira colocação, com 14,58%.

Davi foi um dos escolhidos do Puxadinho para integrar o grupo Pipoca do reality. O baiano é filho de pastores, entrou na casa casado com Mani Rego e afirmando que seu maior sonho é cursar medicina.

Durante o programa, Davi conquistou protagonismo, se envolvendo em discussões e sendo alvo de críticas dos outros brothers. Ele chegou a casar intrigas por cantar constantemente, o que incomodava outros participantes. O hábito de montar mesas de café da manhã e almoço para os colegas de confinamento também desagradou. Para muitos, era uma estratégia de jogo e, por isso, criticavam o brother.

Davi causou controvérsia por conta de expressões regionais, como quando usou um “psiu” enquanto falava com Yasmin Brunet. Ele pediu desculpas, mas a sister disse que se sentiu manipulada. Durante uma briga com Nizam, o baiano foi acusado de homofobia. “Sou viado, é? Meu pai me fez homem”, disse em um momento. Ele também pediu desculpas pela fala.

Durante uma briga com Leidy Elin, a sister jogou todas as roupas do brother na piscina. Davi também quase foi às vias de fato com MC Binn e viralizou ao chamar Lucas Buda de "calabreso".

Após uma festa, Wanessa Camargo foi até o quarto onde Davi dormia. Ela entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e deu tapas na perna do brother. A cantora foi expulsa em seguida, por agressão. Mesmo criticando o baiano, a filha de Zezé de Camargo presenteou Davi com uma bolsa de estudos de Medicina.



O grande vencedor do BBB 24 só foi líder uma vez, no 92º dia de confinamento. Depois, venceu uma prova de resistência, com 10 horas de duração, garantindo sua vaga na final do programa. Ele enfrentou oito paredões, atendeu o Big Fone cinco vezes e cumpriu um Castigo do Monstro.

Além do prêmio milionário, Davi ganhou outros R$ 400 mil dentro da casa, participando de dinâmicas. Ele levou uma picape no valor de R$ 281,9 mil; R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora); R$ 20 mil; R$ 5 mil em eletrodomésticos; R$ 5 mil para gastar em delivery; videogame e celular. Além da bolsa integral de estudos.



Fora das redes sociais



Quando entrou no BBB, Davi tinha 23 seguidores no TikTok e um Instagram com 52 seguidores, que ele disse ter criado apenas para ir para o programa. Hoje, ele soma quase 9 milhões. O brother entrou na casa dizendo que não queria fama ou publicidade, mas sim viver confortavelmente, se tornar médico e dar uma casa para a mãe.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar”, declarou na época. Ele se inscreveu apenas uma vez no reality.

Davi cresceu em meio a adversidades financeiras, trabalhando desde cedo. Seus pais se divorciaram durante sua infância, quando também sua mãe fechou sua loja. O agora milionário chegou a vender água mineral e picolé nos ônibus de Salvador, aos oito anos, para ajudar a colocar comida na mesa: “Não desejo para ninguém a infância que eu tive”, declarou ao Gshow. Quando entrou no reality, ele trabalhava como motorista de aplicativo.